Chi è Matia Emme, compagno di Gabriel Garko? Non fa parte del mondo dello spettacolo: lavorerebbe invece come General manager

Risalgono a circa un anno fa le prime foto insieme di Gabriel Garko con quello che dovrebbe essere il suo nuovo compagno. L’attore, che in passato ha avuto storie d’amore con bellissime donne, prima di prendere il coraggio e fare coming out raccontando di essere omosessuale, sembrerebbe legato a Matia Emme. Ma chi è il nuovo compagno di Gabriel Garko? A mostrarlo sui social è stato proprio l’attore, che ha postato una foto in compagnia del ragazzo, specificando qualche dettaglio in più, anche se non molti.

“Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto” ha specificato Garko, che dunque ha voluto sottolineare come Matia Emme sia completamente estraneo al mondo dello spettacolo. A quanto pare il fidanzato di Gabriel Garko sarebbe un general manager, dunque lavorerebbe nel mondo dell’economia.

Chi è Matia Emme, il nuovo compagno di Gabriel Garko: la storia dopo diverse relazioni importanti

Prima di cominciare una storia con Matia Emme, Gabriel Garko ha avuto altre relazioni d’amore con uomini. Per undici anni è stato legato ad un uomo di nome Riccardo e dopo ancora ha avuto un flirt di qualche anno con Gabriele Rossi, attore come lui. Adesso nella sua vita c’è Matia, del quale come dicevamo, abbiamo pochissime informazioni. Il compagno di Gabriel Garko non appartiene infatti al mondo dello spettacolo.

C’è anche da dire che dopo le foto e le rivelazioni di circa un anno fa, Gabriel Garko non ha più parlato di Matia Emme: al momento, dunque, non sappiamo se i due stiano ancora insieme e come stia andando la loro conoscenza. Da parte dell’attore, infatti, non sono arrivati più messaggi o foto insieme, dunque tutto tace sulla loro vita privata. Al momento Garko sembra concentrato solamente sul lavoro ed è pronto a tornare in tv con la fiction “Colpa dei sensi”.

