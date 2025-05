Da quando ha fatto coming out al Grande Fratello Vip nel 2020, Gabriel Garko ha raccontato di aver avuto diverse relazioni, come quella con Riccardo, durata 11 anni, e ancora con il collega Gabriele Rossi, durata invece diversi anni. Ora nella vita dell’attore c’è un altro uomo, Matia Emme. Un personaggio non noto nel mondo dello spettacolo, del quale non abbiamo molte informazioni. Quali sono le cose che sappiamo sul compagno di Gabriel Garko? Andiamo a scoprire qualcosa di più. Innanzitutto, c’è da dire che ad “ufficializzare” la storia con Matia Emme è stato proprio l’attore de “L’onore e il rispetto”, che in passato ha avuto store d’amore con diverse colleghe, come Manuela Arcuri, Eva Grimaldi e ancora Rosalinda Cannavò.

Chi è Matia Emme, il compagno di Gabriel Garko: “Non c’entra niente col mio lavoro”

Non sono molte le informazioni che abbiamo in merito a Matia Emme, il compagno di Gabriel Garko con il quale lui stesso si è mostrato. Qualcosa in più ci viene da Instagram: andando infatti sul profilo dell’uomo, si evince quantomeno il suo lavoro. Matia, infatti, è un general manager ma non sappiamo in quale contesto lavori. Dopo le voci che si sono diffuse sul compagno di Gabriel Garko (era stato detto che lavorasse nel mondo della musica), proprio l’attore ha chiarito che non ha niente a che vedere con il mondo dello spettacolo. “Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fai il modello come qualcuno ha scritto” ha specificato Garko.

Matia Emme, il compagno di Gabriel Garko, non è dunque un volto noto del mondo dello spettacolo e non lavora nel mondo della musica come era stato detto. Proprio Garko, confermando la loro storia, ha affermato che l’uomo non appartiene allo showbiz: per questo sono poche le informazioni che abbiamo sul suo conto, al di là del suo lavoro da general manager.