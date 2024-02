Chi è Matilda De Angelis, fidanzata di Alessandro De Santis dei Santi Francesi/ “Sono innamorata…”

Alessandro De Santis dei Santi Francesi, chi è la fidanzata Matilda De Angelis

Sono trascorsi poco più di 10 giorni dalla finale del Festival di Sanremo 2024 ma inevitabilmente l’attenzione è ancora rivolta a buona parte degli artisti che abbiamo visto gareggiare sul palco dell’Ariston. Tra le ‘sorprese’ della kermesse meritano una menzione particolare i Santi Francesi; dagli esordi ad Amici di Maria De Filippi fino al trionfo ad X Factor, trovando poi uno spazio degno di nota durante la festa sanremese. Al di là dei meriti musicali, i riflettori hanno puntato il frontman: Alessandro De Santis, soprattutto in riferimento alla sua vita privata.

Mario Lorenzo Francese, chi è il musicista dei Santi Francesi/ Dai The Jab a Sanremo con Alessandro De Santis

Alessandro De Santis – frontman dei Santi Francesi – ha impressionato al Festival di Sanremo 2024 con la sua energia, tanto vocale quanto interpretativa. La performance all’Ariston, come anticipato, ha inevitabilmente portato l’attenzione dei fan anche sul fronte sentimentale. La fidanzata del cantante è Matilda De Angelis, per nulla sconosciuta al mondo dello spettacolo essendo tra le attrici più luminose e talentuose dell’attuale panorama televisivo e cinematografico.

Alessandro De Santis, chi è il cantante dei Santi Francesi/ Da Amici a Sanremo 2024, carriera e vita privata

Matilda De Angelis, fidanzata di Alessandro De Santis: “Ci siamo conosciuti su Instagram…”

Matilda De Angelis – fidanzata di Alessandro De Santis dei Santi Francesi – pur essendo particolarmente riservata rispetto alla sua vita privata, in alcune interviste ha avuto modo di celebrare il suo rapporto d’amore con il fidanzato. Come riporta Il Messaggero, l’attrice ha rilasciato di recente un’intervista per il settimanale Grazia dove appunto ha rivelato alcuni dettagli in merito alla liaison. “Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram; dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda”.

VIDEO UFFICIALE “L'AMORE IN BOCCA" DI SANTI FRANCESI/ La Canzone di Sanremo 2024:malinconia in bianco e nero

Simpatico l’aneddoto del ‘primo incontro’ tra Matilda De Angelis e il suo fidanzato Alessandro De Santis – frontman dei Santi Francesi – che a quanto pare è stato propiziato da uno scambio di ‘follow’ sui social. Sempre per il magazine – come riporta il portale d’informazione – l’attrice ha raccontato: “Sicuramente Alessandro ha catturato la mia attenzione anche per le sue doti di artista. Ha forse la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia. Ma mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA