Chi è Matilde Brandi, dal debutto al successo con i grandi della tv

Matilde Brandi è tra le protagoniste della nuova puntata di Storie di donne al bivio, in onda oggi pomeriggio su Rai 2 con la conduzione di Monica Setta. La celebre showgirl, reduce dall’esperienza televisiva di Ne vedremo delle belle, ha una consolidata carriera alle spalle che l’ha portata a lavorare con i numeri uno della televisione e dello spettacolo. Tra questi Gigi Proietti, con cui ha debuttato in televisione nel 1992 come ballerina nel programma Club ’92.

Tra i grandi volti dello spettacolo conosciuti in carriera troviamo anche Adriano Celentano, che la volle nel suo programma Francamente me ne infischio su Rai 1 nel 1998/99: “Un uomo meraviglioso e con un carisma pazzesco“. La showgirl ha avuto l’onore di condividere il palcoscenico anche con Pippo Baudo e Raffaella Carrà, della quale, in un’intervista a Libero Magazine, ha ricordato: “La guardavo ammirata: non leggeva un gobbo, studiava tutto e sapeva tutto“.

Matilde Brandi, i reality e la presunta rottura con l’amica Angela Melillo

Nel corso della sua lunga carriera televisiva Matilde Brandi ha vissuto anche diverse esperienze nei reality show, dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip. A Libero Magazine ne ha così parlato: “Quella è la parte un pochino ‘meno prestigiosa’, diciamo così, della mia carriera, rispetto ai grandi varietà. Ma li rifarei assolutamente: mi sono serviti molto e ho imparato qualcosa anche facendo quel tipo di programmi“.

Più di recente, invece, la showgirl è finita al centro del gossip per una presunta rottura con l’amica e collega Angela Melillo. Cosa è successo tra le due primedonne protagoniste del varietà di Carlo Conti Ne vedremo delle belle? A chiarire ogni dubbio è proprio la Brandi che, intervistata da Monica Setta, ha dichiarato: “Ci siamo allontanate per terze persone che ci affiancavano sul lavoro“. Non solo, la showgirl ha aggiunto di non riconoscere più l’amica Angela Melillo, precisando che è “mal consigliata o manipolata“.

