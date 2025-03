Matilde Brandi torna in tv tra le showgirl protagoniste della prima edizione di “Ne vedremo delle belle“, il talent show condotto da Carlo Conti e trasmesso il sabato sera in prima serata su Rai1. Una bella sfida per la showgirl, ma sopratutto una bella occasione per tornare a ballare su un palcoscenico importante come quello di Raiuno con tantissime amiche e colleghe: da Valeria Marini a Pamela Prati, da Carmen Russo a Laura Freddi. La danza è sempre stata la più grande passione di Matilde Brandi che ha la grande occasione di mostrare al pubblico come il talento non ha età! Intervistate dalla pagine de Il Mattino, la showgirl ed attrice ha confessato che tra teatro, cinema, tv e danza sente molto vicino a se il musical che riesce ad unire tutte queste sfaccettature del mondo dello spettacolo.

“Il musical è nelle mie corde, ma amo tutto il teatro, vedo volentieri sia le commedie che i drammi. E poi, il ballo: è lì che ho iniziato la mia vita artistica” – ha detto Matilde.

Una carriera di grandissimo successo quella di Matilde Brandi che ha lavorato con i più grandi mattatori della storia della televisione italiane: da Adriano Celentano a Gigi Proietti, da Pippo Baudo a Maurizio Costanzo, da Giorgio Panariello a Paolo Bonolis fino alla regina indiscussa Raffaella Carrà. Non solo, la showgirl ha ceduto anche al fascino del reality show partecipando sia a L’Isola dei Famosi che al Grande Fratello Vip. “Ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi, da ognuno ho cercato di imparare qualcosa” – ha confessato la Brandi che ha sottolineato come il talento e il carisma non bastino per sfondare nel mondo dello spettacolo che richiede tanto lavoro, gavetta e dedizione.

Prima di tornare in tv in “Ne vedremo delle belle”, la Brandi è stata protagonista a teatro con lo spettacolo “Una come me”, una commedia brillante che parla di schizofrenia acuta e sdoppiamento di personalità.”