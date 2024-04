Chi è Matilde Brandi, Isola dei famosi/ Da Marco Costantini a Paolo Calissano, la rinuncia alla carriera

Tra i concorrenti de L’Isola dei famosi 2024 vedremo anche la showgirl Matilde Brandi. La celebre danzatrice torna in tv a distanza di qualche anno dall’avventura al Grande Fratello. Venuta al mondo a Roma nel 1969, Matilde Brandi è una rinomata ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice di teatro. Ha due figlie gemelle nate dall’ex compagno Marco Costantini, Aurora e Sofia.

Tra il 2002 e il 20023 Matilde Brandi ha avuto una relazione con Paolo Calissano. Successivamente, è arrivata la storia e con Marco Costantini, con cui è stata legata dal 2004 al 2020. Durante questo periodo, la coppia ha avuto due figlie gemelle, Aurora e Sofia. La loro lunga storia d’amore ha avuto termine nel corso del lockdown e in maniera brusca, come dichiarato dalla stessa Brandi in una intervista a Verissimo: “Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di no. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi”. Dalla loro storia sono nate due gemelle. Le ragazze oggi sono maggiorenni, ma quando sono nate la mamma era nel clou della sua carriera, ma non ci ha pensato un attimo a mettere tutto in stand by per dedicarsi a fare la mamma full time. “Per loro ho detto no alla carriera” – ha confessato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Matilde Brandi.

Oggi debutta all’Isola dei famosi 2024, ma nel corso della sua prestigiosa carriera Matilde Brandi ha avuto l’onore di lavorare con volti amatissimi della tv italiana. La showgirl ha lavorato in Club ’92 con il compianto Gigi Proietti. Il suo talento l’ha portata inoltre alla ribalta l’anno successivo, partecipando al celebre show del sabato sera di Rai 1 Fantastico, condotto quell’anno dalla coppia formata da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli.

Tra le stagioni 1992/1993 e 1993/1994, Matilde Brandi ha fatto parte del corpo di ballo di Buona Domenica. Nella stagione 1994/1995, insieme a Lorenza Mario, Matilde Brandi è stata promossa a prima ballerina. Nel 1995/1996 ha preso parte a Fantastica italiana con la conduzione di Paolo Bonolis. Il 1998 ha segnato l’esordio di Matilde Brandi alla conduzione nel programma Super insieme ad Andrea Pellizzari. Tra il 1998 e il 1999 l’abbiamo vista sul piccolo schermo in Francamente me ne infischio di Adriano Celentano in Rai. Nel 1999 è stata la spalla di Giorgio Panariello inTorno sabato. Nel 2018 ha inoltre partecipato a Tale e Quale Show, prima dell’avventura al GF Vip. Adesso per lei arriverà l’avventura a L’Isola dei famosi 2024.

