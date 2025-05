Non aveva neppure vent’anni Matilde Lorenzi, quando è morta sulla pista di Bolzano, nel mese di ottobre del 2024. La giovane sciatrice dell’esercito, specializzata in discesa libera e super gigante, era rimasta gravemente ferita il 28 ottobre 2024 a causa di una caduta durante un allenamento di gigante sulla pista Grawand nr.1 della val Senales. La giovane, elitrasportata immediatamente all’Ospedale di Bolzano, è morta il giorno stesso. I funerali sono stati officiati il giorno successivo nella chiesa di San Lorenzo Martire a Giaveno, davanti a migliaia di persone – compagni, amici e familiari – accorsi per dare l’ultimo saluto alla giovane Matilde Lorenzi.

Matilde, vent’anni da compiere, era una promessa dello sci. Attiva nei circuiti FIS dal 2020, aveva esordito in Coppa Europa nel 2021 e ottenuto un undicesimo posto nel supergigante di St. Moritz nel 2023. Nel 2024 aveva vinto una medaglia d’oro ai campionato italiano, empi Enel supergigante. Matilde Lorenzi aveva iniziato a praticare sci da piccolissima, seguendo l’esempio della sorella Lucrezia, di sei anni più grande di lei. Dopo essersi formata nello Sci Club Sestriere, dove i genitori si erano trasferiti per far gareggiare lei e la sorella, si era arruolata nel Centro Sportivo Esercito. Era una giovane di belle prospettive e in futuro avrebbe sicuramente vinto molto, stando a sentire chi la conosceva bene, come Lucrezia Lorenzi, la sorella, che oggi continua a gareggiare anche per lei.

Matilde Lorenzi, chi è: una Fondazione in sua memoria

Dopo la morta di Matilde Lorenzi, la sua famiglia ha deciso di aprire una Fondazione a suo nome al fine di diffondere maggiormente la sicurezza sugli impianti sciistici, affinché tragedie come quella di Matilde non accadano più. Al momento della sua morte, Matilde si stava preparando per la Coppa Europea e come ammesso dalla sorella Lucrezia, “si immaginava già campionessa”. Negli ultimi tempi aveva infatti migliorato i suoi tempi e le sue prestazioni e sarebbe stata una delle favorite per la vittoria finale.