Chi è Matteo Addino di Ballando con le stelle 2025: ha un fidanzato?/ Tutto sul Tribuno del Popolo
Matteo Addino di Ballando con le stelle 2025, chi è il ballerino che ha sostituito Simone Di Pasquale?
C’è una novità in questa nuova edizione di Ballando con le stelle 2025, Simone Di Pasquale storico maestro che da alcuni anni è seduto a bordo pista insieme a Rossella Erra e Sara Di Vaira ha deciso di ritornare in pista in coppia con la Signora Coriandoli ed al suo posto è arrivato Matteo Addino, chi è? Matteo Addino è un coreografo, direttore artistico e insegnante di danza italiano. Nato a Genova nel 1984 che sin da piccolo ha una passione per la danza che lo porterà a fondare e dirigere la Naima Academy dove in collaborazione con l’Internazional Dance Association.
Matteo Addino entra anche a far parte del mondo della tv italiana, partecipando allo spin-off di Ballando con le stelle, nella giuria di Ballando on the road. In questa occasione collabora con Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino per scegliere ballerini provenienti da tutta Italia. Tuttavia si fa già conoscere dal pubblico curando le coreografie de Il cantante mascherato insieme a Simone Di Pasquale. Tali ruoli televisivi gli permettono di conquistare tutto l’affetto dei telespettatori. Nel 2025, Addino entra a far parte del cast di Sognando Ballando con le stelle.
Matteo Addino ha una fidanzata? Vita privata top secret per il Tribuno di Ballando con le stelle 2025
Per quanto riguarda la vita privata, invece, il ballerino è molto riservato e non è chiaro se Matteo Addino di Ballando con le stelle 2025 ha una fidanzata oppure sia single, non si conosce infatti la sua attuale situazione sentimentale: non sappiamo se sia fidanzato o single. Dalle curiosità su di lui si scopre che è un appassionato di magia e mistero e colleziona statuine di folletti e altri gadget fantasy. E che nello show di Rai1 ha dimostrato di che pasta è fatto e che sa farsi valere.