Chi è Matteo Addino, il nuovo Tribuno del Popolo di Ballando con le Stelle? Prende il posto di Simone di Pasquale che torna insegnante

Si chiama Matteo Addino il nuovo tribuno popolare di Ballando con le stelle, che prende il posto di Simone Di Pasquale, che dopo tre stagioni in cui ha giudicato le prestazioni dei concorrenti senza gareggiare, torna a fare il maestro: gareggerà infatti con la signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini. Come dicevamo, dunque, a prendere il suo posto nei Tribuni del Popolo ci sarà proprio Matteo Addino, un uomo che non è estraneo al mondo della danza, anzi. Matteo, infatti, è un ballerino molto apprezzato e ha già lavorato in diverse occasioni proprio con Milly Carlucci in diversi suoi programmi.

Chi è Matteo Addino, il nuovo Tribuno del Popolo: fondatore della scuola Naima Academy!

Matteo Addino è un ballerino e coreografo originario di Genova. Non si tratta di un volto del tutto sconosciuto per il mondo di Ballando con le stelle, considerando che è stato giudice di “Ballando on the road” in passato. Inoltre ha già collaborato anche con Milly Carlucci, curando le coreografie di un altro programma condotto proprio dalla presentatrice, ovvero “Il cantante mascherato”. Per finire, è stato Tribuno del popolo già di “Sognando… Ballando con le stelle”, programma che Milly ha portato in tv in primavera per scegliere il nuovo maestro del programma.

Il nuovo Tribuno del Popolo, che sarà affiancato da Rossella Erra e Sara Di Vaira, che dunque sono confermate anche in questa nuova edizione dello show di Milly Carlucci, ha collaborato anche con Simone Di Pasquale, che perciò lo conosce molto bene e sarà senz’altro felice che è stato lui a prendere il suo posto. Matteo Addino, il nuovo Tribuno del popolo di Ballando con le stelle, ha fondato inoltre la Naima Academy, scuola di danza molto apprezzata e conosciuta in Italia, che ha visto passare tra le sue fila diversi ballerini molto talentosi, come Tommaso Stanzani di Amici 19.