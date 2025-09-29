Matteo Azzali, chi è il concorrente del Grande Fratello: ex pugile, dopo un grave infortunio ha smesso di combattere e cominciato a insegnare

Matteo Azzali è uno dei concorrenti del Grande Fratello. Svolto nuovo al mondo dello spettacolo, Matteo è un ex pugile e attualmente maestro di pugilato, che porta avanti una missione molto particolare: cerca di salvare i ragazzi dalla strada, soprattutto quelli che alle spalle hanno reati gravi. “Ci riesci con 10 su 100 ma è una grande soddisfazione” ha rivelato. Nel video di presentazione al GF, Matteo ha raccontato come è nato l’amore per quello sport che gli ha dato e tolto tanto: “Da piccolo ero molto vivace, così ho cominciato a fare questo sport che ho scoperto essere di sogni e magia. Lì ho capito come funziona la vita e sono cambiato caratterialmente”.

Nel 2003, poi, per Matteo è finito un sogno. L’ex pugile, infatti, ha avuto un grave infortunio, che lo ha costretto a ritirarsi: “Ho una mano ricostruita in metallo chirurgico, avevo perso tutte le motivazioni” ha spiegato ancora. Da quel momento si è dovuto reinventare e lo ha fatto proprio decidendo di aprire una sua attività per salvare i ragazzi dalla strada. Matteo, inoltre, si è detto particolarmente legato alla mamma, avendo perso il papà ormai diversi anni fa: lei è stata la prima persona a sapere che il suo provino aveva avuto esito positivo. Su Instagram ha quasi 8mila follower (lo trovate qui), la sua età è 48 anni.

Parlando della sua vita sentimentale fino a questo momento, Matteo Azzali ha rivelato di non aver trovato la persona giusta con la quale fare certi programmi. “Mi piacciono molto le donne, ma quando stai con un atleta sai che i sacrifici li devi fare” ha raccontato. E ancora ha aggiunto: “Io mi ci vedo molto con una famiglia e con dei figli”. Scherzando, ha poi aggiunto: “Magari lo farò un giorno, quando sarò grande…”. A quanto pare, dunque, Matteo sarebbe single: non ha mai trovato, infatti, qualcuno che fosse disposto a sacrificarsi con lui e per lui. Chissà che dentro la casa del Grande Fratello non incontri l’amore, come è già successo a tantissimi prima di lui.