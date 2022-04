Chi è Matteo, corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e Donne/ Colpo di Fulmine?

A Uomini e Donne è arrivato un nuovo corteggiatore per Veronica Rimondi: Matteo. Il ragazzo ha 25 anni e fin dal suo arrivo all’interno del dating show ha suscitato l’interesse della tronista e quello di Tina Cipollari che l’ha definito, per via della sua bellezza: “Diverso da tutti gli altri”. Il ragazzo dovrà contendersi le attenzioni di Veronica con Federico e Ferdinando.

Matteo durante la sua breve presentazione ha raccontato di avere 25 anni e di venire da Venezia. Il ragazzo ha raccontato di aver studiato due anni in Inghilterra, successivamente di essersi spostato a Milano e poi a Roma, dove si trova attualmente per finire il suo percorso di laurea magistrale in economia mentre è impegnato in uno stage.

Matteo colpisce Veronica Rimondi con l’esterna

Durante la prima esterna Matteo ha subito lasciato il segno su Veronica e dopo la loro esterna ha commentato: “Ero un po’ agitato, avevo un po’ paura. Invece è molto simpatica e mi ha colpito perché è molto diretta. All’inizio può metterti un po’ in soggezione, ma poi scherzando riesce a metterti a tuo agio”.

Anche la tronista è stata colpita dal fascino del nuovo corteggiatore, come ha commentato lei stessa a Maria De Filippi: “È stata un’esterna un po’ particolare, positiva: in mezz’ora non ci siamo detti nulla. È stato tutto un ridere, uno scherzare, dire sciocchezze. Però è significato molto”. Veronica ha rivelato anche di essere molto attratta fisicamente dal nuovo corteggiatore: “Ha una bellezza molto particolare”.

