Chi è Matteo Del Carratore, marito Federica Moro?/ “Lui è bello come il sole…”

Matteo Del Carratore, chi è il marito di Federica Moro

Matteo Del Carratore è il marito di Federica Moro, attrice e tra le vincitrici di Miss Italia tra le più amate dal pubblico. Una carriera lunga iniziata quando era giovanissima e quando non immaginava di vivere una grande storia d’amore come quella che vive da anni. Federica Moro, infatti, è sposata con Matteo Del Carratore. Il loro è un amore che dura da circa vent’anni, ma che è iniziato da un’amicizia. Prima di innamorarsi e fidanzarsi, infatti, Federica e Matteo sono stati amici per ben cinque anni. Solo dopo è nato l’amore tra i due che, anno dopo anno, è diventato sempre più forte e importante.

“Lui è bello come il sole ed era abituato a essere corteggiato, io sono una donna…”, ha dichiarato la Moro in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vieni da me.

L’ultima dedica di Federica Moro al marito Matteo Del Carratore

Non si hanno tante informazioni su Matteo Del Carratore e la stessa Federica Moro parla raramente della sua vita privata. Anche sul suo profilo Instagram, pur pubblicando varie foto, condivide raramente immagini della sua vita privata. L’ultima foto in cui appare serena e sorridente accanto al marito risale a gennaio 2021. “‘E se c’è un segreto É fare tutto come Se vedessi solo il sole“, scriveva sotto una foto di coppia.

Una storia, dunque, importantissima quella che vivono da anni Federica e Matteo e che entrambi proteggono da gossip, rumors e indiscrezioni varie. Oggi, l’ex Miss Italia è ospite della nuova puntata di Verissimo: ai microfoni di Silvia Toffanin svelerà qualche dettaglio in puù della sua vita privata?

