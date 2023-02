Chi è Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon/ Da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi: qual è il suo lavoro

Matteo Diamante, gli esordi come speaker prima del debutto in TV

L’attuale edizione del Grande Fratello Vip vede tra i protagonisti Nikita Pelizon, che suo malgrado, ha dovuto affrontare non poche difficoltà nel corso dell’esperienza tra nomination e scontri al vetriolo. La sua presenza nella casa ha destato particolare interesse sui social, in particolare rispetto al suo passato sentimentale. La concorrente del GF Vip ha infatti avuto una importante relazione con Matteo Diamante, personaggio già noto agli appassionati di gossip. L’ultima indiscrezione quasi certa parlerebbe del suo prossimo ingresso al GF Vip come ospite per alcuni giorni, per una convivenza momentanea proprio con la sua ex Nikita Pelizon.

Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon, pur non lavorando in maniera stabile nel mondo dello spettacolo vanta comunque una certa influenza nel settore grazie alla sua attività. Il 33enne è infatti attivo nel settore degli eventi, in particolare dal punto di vista dell’organizzazione. Dopo essersi formato presso l’Università degli studi di Genova, ha iniziato a farsi largo nel settore prima come speaker e poi come PR. Nel primo caso, ha avuto anche un breve ruolo per un’emittente radio locale, Radio Venezia.

Matteo Diamante, titolare dell’azienda “Senior” e finalista all’Isola dei famosi

La caparbietà di Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon attualmente al GF Vip, è stata l’arma che lo ha portato a farsi largo anche nel mondo televisivo. Dopo aver fondato la sua azienda di pubbliche relazioni, “Senior”, ha accumulato diverse partecipazioni tra reality e programmi di intrattenimento. La sua prima apparizione risale ai tempi di Uomini e Donne, nel ruolo di corteggiatore, esperienza comunque breve ed effimera. Successivamente riuscirà a farsi notare sia in Ex on the Beach – dove ha incontrato proprio Nikita Pelizon – che a La pupa e il secchione.

Il picco dell’esperienza televisiva di Matteo Diamante può essere considerato L’Isola dei famosi. Il suo è stato uno dei percorsi più seguiti e apprezzati dell’edizione 2021, al punto da arrivare a contendere la vittoria in finale, seppur senza esito positivo. Per quanto concerne la vita privata, Matteo Diamante non dovrebbe aver avuto altre relazioni dopo la storia con Nikita Pelizon. Infatti, stando alle poche informazioni diffuse in rete, attualmente lo speaker dovrebbe essere single. Nonostante l’esposizione, il 33enne non ama condividere la propria via sentimentale in maniera eccessiva come dimostrato anche ai tempi della relazione con Nikita. Sui social i suoi profili sono costantemente aggiornati, da Instagram a Tik Tok, soprattutto per pubblicizzare la sua immagine e quella della sua agenzia.











