Dal 9 giugno è in onda la prima edizione di Casa a prima vista che ha dato vita a un altro format, pressoché identico, andato in onda su un’altro rete con non troppo successo. Tra gli agenti immobiliari chiamati a esaudire le richieste dei ricchi clienti c’è il pisano Matteo Nencioni. Insieme a lui altri tre colleghi tutti toscani, infatti gli episodi si svolgono tra Lucca, Versilia, Firenze e Livorno.

Come ha confessato lui stesso in un’intervista rilasciata a Il Tirreno ha detto che questo lavoro “ce l’ho nell’anima” oltre a essere un imprenditore in costante evoluzione, sempre attento alle novità tecnologiche. Nato nel 1980 ha anche un passato da deejay di musica elettronica. Ha la sua agenzia immobiliare che opera tra Pontedera e Valdera.

Matteo Nencioni di Casa a prima vista è sposato con Giulia e ha due figli

Non si può vivere solo di lavoro, anche se le soddisfazioni professionali per Matteo Nencioni ben prima di approdare a Casa a prima vista su Real Time sono arrivate in massa, quindi come sta messo ad amore? Ebbene è sposato con Giulia e ha due figli che si chiamano Leonardo e Vittoria. Anche se il suo lavoro lo porta molto spesso fuori casa cerca sempre di essere presente e di ritagliarsi del tempo per i suoi cari.

Quali sono le passioni dell’agente immobiliare? L’architettura, l’arte contemporanea, il modernariato e lo sport, ovviamente, infatti ama fare palestra per scaricare la testa e la mente dalle preoccupazioni quotidiane. Piccola curiosità: lo avevano chiamato per partecipazione all’edizione di Milan, “ma non fui scelto, poi è arrivata la seconda occasione”. Si è detto entusiasta anche perché ha imparato a come stare davanti la telecamera nel programma di Real Time.

