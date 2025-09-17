Matteo, chi è il primo concorrente del Grande Fratello 2025, arriva l'annuncio di Simona Ventura: "Allena corpo e mente, è un gigante buono"

Matteo è il primo concorrente del Grande Fratello 2025 annunciato ufficialmente, Simona Ventura: “Gigante buono”

Manca poco all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello 2025 e il cast dei protagonisti va prendendo sempre più forma. E dopo mesi di indiscrezioni e rumor arrivano finalmente gli annunci ufficiali su chi sono i concorrenti Grande Fratello 2025 di Simona Ventura, personaggi più o meno giovani ma tutti rigorosamente sconosciuti, o quasi, che decideranno di mettersi in gioco nella Casa più spiata d’Italia. E proprio nelle scorse ore la conduttrice attraverso il promo che sta iniziando a circolare sulle reti Mediaset ha annunciato il primo concorrente ufficiale.

Concorrenti GF Super Vip, nomi clamorosi in arrivo: Signorini lancia la bomba/ L'annuncio spiazza i fan

Matteo, chi è il primo concorrente del Grande Fratello 2025? A fornire un breve ritratto del giovane e rivelare qualcosa in più su di lui per conoscerlo meglio è stata la stessa Simona Ventura: “Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e nel ring. Guantoni, successi, incontri… Ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre il corpo allena la mente. Pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato. Non sarà facile metterlo al tappeto.” Insomma Matteo è un pugile con una pesante storia dietro le spalle che verrà fuori nella sua esperienza al GF.

Grande Fratello: che fine hanno fatto i vip della scorsa edizione?/ Promossi e bocciati

Concorrenti Grande Fratello 2025, Simona Ventura svela il primo nome: chi è Matteo

Matteo è il primo concorrente del Grande Fratello 2025, Simona Ventura nel video visibile alla fine dell’articolo pubblicato da reality edition lo ha annunciato ed il promo viene trasmesso da Mediaset. le novità di questa edizione, tuttavia, saranno tante e tutte annunciate dalla Ventura. Ieri infatti, sempre sui social, ha annunciato chi saranno i tre commentatori in studio, si tratta di ex concorrenti del GF: Cristina Plevani reduce dalla vittoria all’Isola dei famosi, Floriana Secondi ormai personaggio televisivo e Ascanio Pacelli che nella Casa ha conosciuto Katia Pedrotti, sua attuale moglie con cui ha due figli. E in attesa di scoprire se ci saranno altre novità, e quali, l’appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello 2025 Nip di Simona Ventura è fissato per lunedì 29 settembre come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Grande Fratello, Javier Martinez: che dedica per Helena Prestes!/ “Sei tutto ciò che cercavo…”