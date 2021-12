Chi è Matteo Romano, canzone “Testa e Croce” a Sanremo Giovani 2021/ Pronto ma con emozione

Matteo Romano, Testa e Croce a Sanremo Giovani 2021 con voglia e coraggio

Matteo Romano parteciperà a questa nuova edizione di Sanremo Giovani 2021 con la canzone Testa e Croce. Si tratta di un brano sentimentale che parla di una relazione tra due ragazzi. A spiegare il significato della canzone comunque, ci ha pensato lo stesso artista. Difatti, ai microfoni che lo hanno intervistato, Matteo ha detto che questa canzone è nata poco dopo Concedimi e che è nata dopo solo una strofa. Inoltre, il brano parla di una relazione ed è molto importante il passaggio che afferma “siamo testa e croce allo stesso modo” facendo riflettere l’ascoltatore sull’impossibilità di trovarsi da parte dei due partner che sono i protagonisti della storia della canzone.

Matteo Romano è molto emozionato di far parte della nuova edizione di questo format. Ai microfoni ha dichiarato che si sente pronto per questa sfida, anche se l’emozione è tanta. D’altronde per il ragazzo si tratta di un palcoscenico importante, il primo nella sua carriera che fino ad ora è in rampa di lancio. Tuttavia, fan e critici sono sicuri che Matteo riuscirà a sconfiggere l’emozione, regalando a tutti un’interpretazione della canzone da sogno.

Chi è Matteo Romano, appena 19 di talento e volontà

Matteo Romano nasce nell’anno 2002 e mostra sin da subito un talento per il canto. Tuttavia, le sue abilità esplodono quando il ragazzo decide di farsi conoscere al mondo attraverso il social TikTok. Su questo social, il ragazzo si mostra mentre canta diverse canzoni, mettendo in evidenza la sua voce unica e meravigliosa. Accumula in poco tempo numerosi follower, diventando a tutti gli effetti una webstar. Per questa ragione, Matteo decide poi di voler lanciare una sua prima canzone, incidendo il singolo intitolato Concedimi. Inoltre, Matteo è un talento con l’uso del pianoforte. Non a caso, utilizza sempre questo strumento per scrivere le sue canzoni e anche nei suoi video su TikTok, tale strumento non può mai mancare.

Video Testa e Croce, canzone di Matteo Romano a Sanremo Giovani 2021





