Mattia è il figlio di Manuela Arcuri, nato l’8 maggio 2014 dalla sua relazione con il marito Giovanni Di Gianfrancesco. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo e ha sempre preferito tenersi alla larga dai riflettori nonostante la notorietà della moglie. Nel 2013 si sono sposati a Las Vegas, un anno dopo è nato il loro primo ed unico figlio che ha portato una gioia immensa nella loro vita. Nel 2022 sono convolati di nuovo a nozze, un matrimonio celebrato a Bracciano circondati dall’affetto di familiari e amici. Nel giorno del fatidico ‘si’ è stato il figlio a portare loro le fedi, entrambi si sono molto emozionati.

L’arrivo di Mattia, che oggi ha undici anni, ha cambiato totalmente la vita di Manuela Arcuri. In varie occasioni infatti ha fatto sapere che la maternità le ha fatto provare una gioia immensa e da quando è nato il figlio è sempre stato il centro della sua vita. Nonostante gli impegni lavorativi nel mondo dello spettacolo l’attrice cerca di dedicare più tempo possibile al figlio perché è la sua assoluta priorità.

Mattia vuole seguire le orme della madre Manuela Arcuri: anche lui vuole farsi spazio nel mondo della recitazione

Proprio come la madre anche il piccolo Mattia ha già manifestato una grande passione per la recitazione. Più volte l’attrice ha fatto sapere che il suo interesse per il cinema e la recitazione è molto forte. Lei è felice del fatto che il figlio vorrebbe seguire la sua stessa strada, il padre invece non sarebbe entusiasta di questa sua passione.

Mattia Di Gianfrancesco nonostante la giovanissima età sembrerebbe avere già le idee chiare in merito al suo futuro. Durante un’ospitata a Verissimo Manuela Arcuri a Silvia Toffanin ha detto: “Studia canto, ballo e recitazione, va persino a scuola di musical. Fa la quinta elementare, ma prende molto seriamente questa sua passione”.

