Mattia Tagetto, chi è il finalista di Masterchef Italia 12/ “Amici, amici e poi ti rubano…”

Mattia Tagetto: da finalista a vincitore di Masterchef Italia 12?

Mattia Tagetto, 37 anni, viene da Bolzano e gestiva un’enoteca, adesso è uno dei quattro finalisti di Masterchef Italia 12! Alle selezioni di Masterchef Mattia è stato l’unico dei 4 finalisti a ottenere il grembiule grigio e non quello bianco. L’aspirante chef si è presentato alle selezioni accompagnato dalla moglie che ha affermato: “Una delle sue caratteristiche è che ha gusto”.

Justin Bieber e La sindrome di Ramsay Hunt/ Ha cancellato il tour mondiale

Il “gusto” di Mattia è stato alimentato dal fatto che quando era piccolo, anche quando la sua situazione economica familiare non era delle migliori, come regalo non chiedeva ai genitori la Playstation o i giocattoli ma chiedeva di poter andare a mangiare in un buon ristorante stellato. Mattia si è presentato ai giudici con un piatto apparentemente semplice e contenente solo tre ingredienti, “Trota salmonata alla bolzanina”: trota cotta a bassa temperatura con salsa alla bolzanina e asparagi al burro. I giudici hanno visto in lui un ragazzo appassionato di cucina e con tanta voglia di imparare, nonostante ciò i suoi impiattamenti e la sua tecnica non sono piaciuti moltissimo. Mattia dall’inizio era “sulla buona strada” e nonostante il “no” iniziale di chef Cannavaciuolo, il suo percorso a Mastrrchef è stato costellato di successi.

Chi è Edoardo Franco: finalista di Masterchef Italia 12/ Se vince taglierà i capelli a zero

Il percorso di Mattia Tagetto a Masterchef Italia 12 e l’accesso alla finale

Mattia Tagetto si era presentato ai giudici di Masterchef dicendo: “La cucina la conosco molto bene”, nel corso delle puntate di Masterchef l’aspirante chef si è definito polemico e spesso presuntuoso ma al contempo cordiale e sempre disponibile. Da piccolo, insieme alla madre, ha degustato piatti di oltre 300 ristoranti stellati e poi la sua vita è stata segnata da un tragico evento: la morte di sua madre, avvenuta nel 2016.

Quell’evento ha segnato in qualche modo anche la sua cucina, in molti piatti Mattia ha messo il sentimento che provava per la madre e lo ha trasmesso ai giudici che lo hanno premiato in un percorso di alti e basi che alla fine lo ha fatto arrivare in finale. Nel corso della semifinale, nella cucina stellata del ristorante Mirazur a Mentone diretta da Mauro Colagreco, Mattia Tagetto ha affidato i piatti ai compagni, lasciando a Edoardo Franco il piatto più difficile. Edoardo ha commentato così la scelta di Mattia: “Amici, amici e poi ti rubano la bici”. Mattia invece ha scelto per se stesso il piatto che riteneva più semplice e poi dopo altre sfide si è aggiudicato il posto di quarto finalista di Masterchef Italia 12.

Hue: chi è la finalista di Masterchef Italia 12/ Pensava: “Sono una schiappa”, ora è in finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA