Mattia Zenzola è stato annunciato tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Il ballerino, ex vincitore della passata edizione di Amici di Maria de Filippi, è pronto a raccontarsi a cuore aperto soffermandosi sulla vita professionale, ma anche quella privata. L’esperienza televisiva ad Amici ha cambiato sicuramente la sua vita grazie anche all’intuito di Raimondo Todaro che ha creduto sin dall’inizio nel suo talento. Dalle pagine di Superguida Tv, infatti, il ballerino ha raccontato “Raimondo Todaro mi ha insegnato tanto”.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari escono allo scoperto come fidanzati?/ Il ritorno in tv svela tutto

Parlando poi di Amici, il ballerino ancora oggi è grato al programma e a tutto il team: “Amici resta un capitolo della mia vita magnifico, Maria mi ha cambiato la vita”. Un successo che il ballerino ha conquistato restando sempre se stesso ed autentico.

Mattia Zenzola ha una fidanzata? La verità su Benedetta Vari

Mattia Zenzola dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi è rimasto ancora oggi in ottimi rapporti con tantissimi ex colleghi ed alunni. “Ci tengo tanto alle amicizie e ai rapporti che ho creato nella scuola” – ha precisato il ballerino, la cui vita privata ha sempre attirato tanta curiosità da parte delle fan (e non solo). Parlando proprio della sua vita privata, il ballerino è uscito allo scoperto confermando la relazione con la collega Benedetta Vari. I due si sono conosciuti proprio nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma solo da poco hanno deciso di confermare la loro relazione.

Mattia Zenzola, chi è la fidanzata?/ La passione esplosiva con Benedetta Vari conosciuta ad Amici

“Con lei sto tanto bene. Condividiamo la stessa passione per il ballo e ci troviamo bene insieme” – ha detto il ballerino. Non solo, Mattia ha sottolineato a gran voce di aver preferito restare in silenzio proprio per non accendere i riflettori sulla sua vita sentimentale a conferma del suo carattere schivo e discreto.