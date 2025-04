Siamo arrivati alla fine di The Voice Senior e tra i protagonisti pronti a battersi per portare a casa il titolo c’è anche Maura Susanna, entrata nella squadra di Arisa, che con la sua solita dolcezza l’ha soprannominata “il folletto delle montagne”. Il nome di Maura non è nuovo al mondo della musica: la donna, infatti, ha alle spalle una carriera importante in ambito artistico anche se non è mai riuscita a sfondare come avrebbe voluto. Nata nel 1956 in Valle D’Aosta, terra alla quale è profondamente legata, Maura ha cominciato a cantare molto presto, prendendo parte ad una serie di gare canore. A lungo ha lavorato in teatro con compagnie varie, avendo la possibilità di mettere in mostra il suo grande talento.

Nel 1983 Maura Susanna ha pubblicato un album che ha riscosso un buon successo “Fables de nos jours”. Ha proseguito la sua carriera nel mondo della musica contando numerose collaborazioni e un ottimo successo. Il suo ultimo lavoro è quello del 2022 e il titolo è alquanto bizzarro: “Maura Susanna… quella che canta”. Si chiama così perché è una frase che si è sentita dire spesso, essendo per i suoi conterranei… Quella che canta! E proprio cantando, Maura Susanna è finita a The Voice Senior.

Maura Susanna in finale a The Voice Senior: vincerà con Arisa?

Entrata in gara dopo una blind audition che ha fatto impazzire i giudici, Maura Susanna ha scelto Arisa, entrando nella sua squadra. La sua prima esibizione, sulle note di “Non, je ne regrette rien”, aveva lasciato a bocca aperta davvero tutti: coach e pubblico in visibilio per la sua straordinaria voce. Lei, d’altronde, in carriera ha cantato in tantissime lingue, francese compreso, e si vede. La cantante valdostana punta ora alla vittoria finale, al fianco di Arisa, la sua incredibile coach che fin da subito l’ha scelta.