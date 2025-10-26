Chi è Maurizio Bologna: com'è morto l'attore di Accursio Miragno in Makari 4: il toccante omaggio nella fiction di Rai 1

Lutto a Makari 4: l’omaggio all’attore Maurizio Bologna morto a 58 anni nel 2024

Un grave lutto ha colpito tutto il cast di Makari 4 lo scorso anni, Maurizio Bologna, l’attore palermitano che nella fiction impersonava l’editore di Saverio Lamanna Accursio Miragno è morto nel settembre 2024 a soli 58 anni. E la fiction di Rai 1, nell’ultima stagione che va in onda ogni domenica in prima serata ha deciso di rendergli omaggio dedicandogli l’intera stagione. Al termine di ogni puntata, infatti, dopo i titoli di coda compare la dedica A Maurizio a lui dedicata.

Semplice ma toccante omaggio della fiction di Rai1 in ricordo di un attore che pur non essendo tra i protagonisti principali ha comunque contribuito al successo della serie tv con Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore. Maurizio Bologna in Makari impersonava l’editore Accursio Miragno, cinico e opportunista che non si faceva scrupoli a scaricare il suo collaboratore Lamanna in favore di giovani tik toker e youtuber salvo poi ricontattarlo quando le collaborazioni con quest’ultimi saltavano. L’attore palermitano, però, nella sua carriera ha recitato in molte altre fiction e serie di successo e non solo.



Chi era Maurizio Bologna e com’è morto l’attore di Makari 4: fatale un infarto a soli 58 anni, carriera e vita privata

Nato a Palermo nel 1966 Maurizio Bologna, l’attore di Accursio Miragno in Makari , ha iniziato la sua carriera da giovanissimo al teatro di Palermo. L’esordio in tv arriva nel 2005 con il docufilm su Caravaggio mentre la popolarità arriva nel 2017 quando recita nella fiction di Rai 1 di PIF La mafia uccide solo d’estate nuovamente al fianco di Claudio Gioè. Ha recitato anche nella serie Netflix di Ficarra e Picone Incastrati. Poco si sa sulla vita privata dell’attore, non è noto se avesse una moglie e dei figli. Maurizio Bologna è morto il 24 settembre 2024 stroncato da un infarto mentre si trovava nei suoi dell’INPS, oltre che attore era anche registra, autore e scrittore.