Chi è Maurizio Crozza, il marito di Carla Signoris: comico classe 1959, il successo raggiunto con il trio comico Gialappa's Band

Maurizio Crozza, marito di Carla Signoris, è tra i comici più apprezzati e stimati in Italia. Fin da bambino Crozza è stato certo di voler fare questo nella vita. Dopo il diploma ha cominciato così a studiare al Teatro Stabile di Genova: più avanti si è però dedicato al cabaret, vista la sua propensione per il mondo della comicità. La carriera di Crozza è cominciata proprio nel settore comico e satirico: i primi programmi per i quali ha lavorato sono infatti “Avanzi e Tunnel” e “Hollywood Party”, affermandosi ben presto come uno dei più brillanti talenti in circolazione.

Carla Signoris: “Mio marito Maurizio Crozza? Sapevo sarebbe stato per sempre”/ “I figli prima della carriera”

A lanciarlo definitivamente è stato il programma “Mai dire gol” della Gialappa’s band: Crozza ha infatti collaborato con il gruppo comico dal 1996 al 2000. Negli stessi anni, Crozza ha recitato anche in diversi film, prediligendo però i ruoli da comico e cabarettista. Dal 2001 al 2004 ha lavorato in due trasmissioni di grande successo, “Quelli che… il calcio” e “La grande notte del lunedì sera”, mentre negli anni a seguire è stato tra i protagonisti di altre trasmissioni come “Ballarò” e ancora “Italialand”, con diverse partecipazioni anche al Festival di Sanremo come ospite o co-conduttore.

Maurizio Crozza, chi è: l’amore con Carla scoppiato in giovane età

Maurizio Crozza è diventato il marito di Carla Signoris. I due si sono in realtà conosciuti quando erano appena due ragazzi e hanno cominciato insieme la loro carriera tra teatro e televisione, condividendo un sogno comune. “Quando ho conosciuto Crozza ho subito pensato che sarebbe stato “per sempre”. Poi però bisogna lavorare” ha raccontato l’attrice in un’intervista a “F”. I due hanno avuto due figli, Giovanni e Pietro: il primogenito è diventato attore in diverse serie tv, seguendo dunque le orme della mamma, che dopo aver avuto i due ragazzi, ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro, privilegiando appunto i figli e la loro crescita. Carla e Maurizio si sono conosciuti da ragazzini, quando avevano appena 14 anni e si sono sposati più avanti, nel 1992.