Maurizio Ferrini, chi è e carriera: il successo televisivo con la “signora Coriandoli”

Maurizio Ferrini, da tutti conosciuto come la celebre “signora Coriandoli” della televisione, ha fatto della comicità la sua cifra distintiva grazie anche al personaggio che ormai dagli anni ’90 porta in scena. Nato a Cesena nel 1953, l’attore è stato lanciato sulla scena televisiva da Renzo Arbore nel programma Quelli della notte nel 1985; il grande successo arriva però nell’edizione di Domenica In del 1989-1990, quando per la prima volta si presenta in televisione nei panni della Coriandoli, diventando presto un personaggio iconico.

Negli anni ’90, sempre in queste vesti, fioccano le occasioni televisive: dal 1992 e 1994 è uno dei conduttori di Striscia la Notizia, nel 1995-96 ha invece partecipato a Buona Domenica. Dopo alcuni anni lontano dalla scena televisiva, Ferrini prende parte nel 2005 a L’Isola dei Famosi, sino al grande ritorno della “signora Coriandoli” nel 2020 dopo una lunga assenza: oggi lo troviamo spesso in tv, tra interviste e ospitate, diventando anche un volto fisso del Tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio, prima su Rai 3 ora anche sul Canale Nove.

Maurizio Ferrini e l’amore: l’ex moglie Carla Urban e la compagna Sara Guglielmi

Per quanto riguarda la vita privata di Maurizio Ferrini, in passato è stato sposato con l’autrice e conduttrice televisiva Carla Urban, mentre ad oggi è felicemente fidanzato con la compagna Sara Guglielmi dal 2017. Un rapporto spirituale, così l’ha più volte definito l’attore, che in una vecchia intervista a Storie italiane aveva raccontato: “Ci siamo conosciuti in un momento di grande depressione per me, anche dal punto di vista professionale, e dunque la definirei una compagna con la quale abbiamo raggiunto una grande affinità dal punto di vista spirituale“.

Anche lei in quell’occasione confermò il loro rapporto: “In questo momento siamo compagni di viaggio, ci siamo incontrati in un periodo in cui avevamo bisogno l’uno dell’altra e ci prendiamo cura l’uno dell’altra con grande affetto e dedizione e rispetto. Noi però non siamo una vera coppia come quelle che si possono facilmente immaginare anche dal punto di vista del rapporto fisico, ma ci vogliamo bene lo stesso“.