CHI È MAURIZIO TOFFA? “UN SUPER PAPA’, LUI E’ MITICO E SPECIALE PERCHE’…”

Chi è Maurizio Toffa, il marito di Margherita Rebuffoni, e cosa sappiamo del suo rapporto con la giornalista bresciana scomparsa oramai quasi sei anni fa? Quest’oggi, nel corso dell’appuntamento del sabato con “Verissimo”, c’è attesa per il ritorno nel programma condotto da Silvia Toffanin di Margherita Rebuffoni, mamma della ex Iena, che ricorderà la figlia morta nel 2019, stroncata da un tumore al cervello. E con la presenza in studio della persona che, forse, più di tutte cerca di tenere vivo il ricordo della conduttrice televisiva morta a 40 anni e le aveva promesso di portare a termine una serie di cose che lei aveva lasciato in sospeso, i riflettori si accenderanno anche sul padre di Nadia che, invece, ha vissuto per tutto questo tempo il proprio dolore lontano dalle telecamere. Scopriamo dunque chi è Maurizio Toffa, il marito di Margherita Rebuffoni.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si lasciano al Grande Fratello?/ "Possiamo rimanere ottimi amici"

Per raccontare chi è Maurizio Toffa, il marito di Margherita Rebuffoni e padre della giornalista morta nell’agosto del 2019, ci possiamo affidare alle parole della figlia, che in passato aveva speso parole molto dolci per quel genitore che, a differenza della moglie, si è mostrato più restio ad apparire in video, pur partecipando sempre assieme a lei ad eventi pubblici legati alla figura di Nadia e della Fondazione onlus che oggi ne porta il nome. Padre di altre due figlie oltre a Nadia, Mara e Silvia (più grandi di lei), Maurizio Toffa era spesso nei pensieri della giornalista che, come raccontato dalla Rebuffoni, aveva paura del dolore che avrebbe arrecato alla sua famiglia per via della malattia e della sua scomparsa. “I figli senza genitori sono orfani e i genitori che perdono i figli come si chiamano?” aveva scritto in un libro, parlando di “genitori mutilati”.

Dieta di Noemi: come ha fatto a perdere a perdere peso/ "Curato il corpo rispettando i tempi"

PADRE DI NADIA TOFFA, LONTANO DALLA TV: L’IMPEGNO SILENZIOSO NELLA…

Come accennato sopra, mentre scopriamo chi è Maurizio Toffa, il marito di Margherita Rebuffoni, bisogna sempre ricordare che lui ha vissuto in silenzio la perdita della figlia e che difficilmente si trovano sue interviste o partecipazioni a programmi televisivi. Tuttavia qualcosa sull’uomo lo scopriamo dai post scritti da Nadia Toffa nell’ultimo periodo della sua vita e in cui aveva voluto presentare i genitori alla propria fanbase: “Qui vi presento il mio superPapà: oggi passiamo la Pasqua insieme in famiglia” aveva scritto allegando uno scatto assieme a loro e rivelando che per lei papà Maurizio era “mitico e speciale”. E alla pioggia di messaggi in risposta alla foto postata sui social, la giornalista aveva replicato dicendo che il padre si era commosso per l’ondata di affetto ricevuta dai propri follower.

Enzo Iacchetti ha una fidanzata?/ Dopo l'ex moglie Roberta e Maddalena Corvaglia, oggi sarebbe single

In attesa di scoprire cosa racconterà la madre di Nadia Toffa nel corso dell’ospitata di questo sabato a “Verissimo”, possiamo raccontare qualcos’altro su chi è Maurizio Toffa, il marito di Margherita Rebuffoni , facendo riferimento a un volume edito proprio negli scorsi mesi e che contiene alcuni scritti lasciati dalla giornalista bresciana. “Non fate i bravi” è il titolo del libro, edito per i tipi di ChiareLettere e il cui ricavato dalla vendita va interamente alla sopra citata Fondazione Toffa: “Questo libro rivela i suoi pensieri degli ultimi tempi, tra il gennaio e il giugno del 2019, quando, dopo i molti attacchi subiti sulla rete in seguito alla decisione di rendere pubblica la sua condizione, Nadia ha scelto di rimanere in silenzio” recita la presentazione del volume e che ribadisce la scelta dei genitori, seguendo la volontà della figlia, di pubblicare quei testi.