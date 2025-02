Mauro Casciari, chi è e carriera tra radio e televisione

Mauro Casciari vanta una lunghissima esperienza nel mondo della televisione e della radio: partito dalla sua Umbria, ha poi conosciuto il grande successo a livello nazionale. Nato a Perugia nel 1973, ha avviato la sua carriera collaborando inizialmente per alcune emittenti locali, sino alla prima vera svolta con l’approdo a Radio Deejay nel 2000. In radio ha anche collaborato a lungo in diversi programmi di Rai Radio 2 e RDS.

Per quanto riguarda la carriera televisiva, è diventata la voce annunciatrice dei cartoni animati di Italia 1 tra il 2001 e il 2005 nonché autore degli spot autopromozionali del medesimo canale tv. Tra le sue più longeve e riconosciute esperienze televisive c’è poi quella a Le Iene, per cui è stato storico inviato tra il 2007 e il 2016. Nel corso degli anni, inoltre, è stato inviato di Mi manda Raitre e de Le parole della settimana di Massimo Gramellini su Rai 3, oltre ad aver partecipato a Quelli che… dopo il TG su Rai 2 nel 2018.

Mauro Casciari, il grande successo con Fiorello e la vita privata: ha una compagna?

Tra i grandi successi televisivi di Mauro Casciari ci sono indubbiamente le collaborazioni con Fiorello, vero e proprio mattatore del piccolo schermo italiano. Con lo showman ha collaborato nel 2016 in Edicola Fiore e successivamente nel programma Viva Asiago 10 su RaiPlay e Rai Radio 2 nel 2019. Nel 2022 sbarca poi nel nuovo show di Fiorello Viva Rai2!, affiancandolo ogni mattina dal 2022 al 2024 e anche a Viva Rai2! Viva Sanremo! in occasione del Festival.

Per quanto riguarda invece la vita privata di Mauro Casciari, sono pressoché inesistenti le informazioni a riguardo. Non sappiamo infatti se abbia una compagna o una moglie, se sia sposato o se abbia o meno dei figli; estremamente riservato circa la sfera sentimentale, anche sui social non sono presenti dettagli in merito e, sui suoi canali ufficiali, condivide perlopiù contenuti inerenti alla sua carriera professionale.

