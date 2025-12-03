Tutto su Mauro, cavaliere del trono over di Uomini e Donne arrivato in trasmissione per conoscere Lucia.

Nuovo arrivo nel parterre del trono over di Uomini e Donne con Mauro che ha scelto di partecipare al dating show di canale 5 per conoscere Lucia, a sua volta nuova dama del parterre che si è fatta conoscere per la bellezza e per la scelta di dire no alla proposta di Francesco di uscire insieme dal programma. Dopo aver fatto passi indietro nella frequentazione con Francesco, Lucia ha accettato di conoscere Mauro che, dopo averla vista in trasmissione, ha deciso di mettersi in gioco chiamando la redazione per poterla conoscere.

Mauro, così, è arrivato con un fiore come omaggio per Lucia a cui ha spiegato che ha 37 anni, lavora nel mondo del turismo e che, dopo essersi divertito, ora ha voglia di costruire qualcosa di stabile e duraturo.

Lucia tra Mauro e Francesco a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 dicembre 2025, Lucia torna al centro dello studio per confrontarsi non solo con Mauro, ma anche con Francesco. Lucia ha avuto un primo appuntamento con Mauro che pare aver conquistato la fiducia della dama per la quale Francesco continua a provare un forte interesse. “Ci siamo raccontati, abbiamo parlato di noi. Le ho fatto vedere una parte di Roma che io amo”, racconta Mauro al centro studio che svela di aver provato a baciarla e, dopo vari tentativi, ci è riuscito.

Al centro dello studio, si accomoda anche Francesco che conferma il forte interesse per Lucia, ma al tempo stesso, non nasconde la delusione per l’atteggiamento della dama che continua ad avere dei dubbi sulle intenzioni di Francesco non credendo totalmente alle sue parole. Il cavaliere, così, fa ulteriormente passi indietro nel suo rapporto con Lucia.