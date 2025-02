Tutto su Mauro Colagreco, chef ospite della finale di Masterchef Italia 14

Mauro Colagreco è l’ospite dell’attesissima finale di Masterchef Italia 14. Argentino di nascita da una famiglia di origini italiane, dopo alcune esperienze nei ristoranti di Buenos Aires, parte per la Francia per continuare a studiare sotto la guida di maestri come Bernard Loiseau e Alain Ducasse, per cui ha lavorato nella cucina dell’Hotel Plaza Athéné. Il suo regno si trova a Menton, in Provenza dove ha fatto ristrutturare un edificio degli anni Cinquanta dove ancora oggi sorge Mirazur, il ristorante che nel 2006 gli fa ottenere il riconoscimento di “Rivelazione dell’anno” e nel 2007 gli consegna la prima Stella Michelin.

Nel 2012 Colagreco riceve la Seconda Stella Michelin mentre nel 2019, secondo la classifica dei World’s 50 Best Restaurants, il Mirazur è diventati il miglior ristorante al mondo aggiudicandosi la terza stella Michelin.

Mauro Colagreco e la devozione per il cliente

“Per me mangiare è un atto sacro, attraverso il quale si può creare un legame imprescindibile con la natura”: Mauro Colagreco parla così della sua cucina ai microfoni di Reporter Gourmet. Per lo chef, il suo lavoro è una devozione verso le persone a cui regala emozione attraverso un semplice piatto. Nonostante il grande successo del suo ristorante, Mauro Colagreco ancora oggi, dà attenzione a tutti i clienti, facendoli sentire speciali durante la cena.

“Anche se sono passati 18 anni dall’apertura del Mirazur ed oggi abbiamo tantissimi clienti da mezzogiorno a fine serata, ogni tavolo è considerato un mondo a parte e servito come tale. Cuciniamo per quella specifica persona, non cuciniamo per la massa indistinta. Gli ospiti sono persone uniche per noi” dice ancora lo chef che, nella sua cucina, presta sempre molta attenzione all’ambiente.