Chi è Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini: "Perdonare mio marito? Ma che siamo matti: ma chi perdona veramente?"

CHI È MAURO FLORIANI? “SONO RIMASTA AL SUO FIANCO SOLO PER…”

Chi è Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini, e cosa sappiamo della loro oramai lunga love story? Questo pomeriggio, negli studi del programma in onda su Canale 5, ci sarà la 62enne politica, attrice e opinionista televisiva, nota soprattutto per essere nipote diretta del Duce e fondatore del fascismo (ma non si tratta dell’unica parentela importante in famiglia, come diamo conto in un altro pezzo quest’oggi in cui parliamo di sua zia, vale a dire Sophia Loren), che si racconterà con la padrona di casa presentando anche il suo nuovo libro. E, in attesa di ascoltare alcuni degli aneddoti che in serbo, possiamo invece accendere i riflettori sul suo attuale compagno e scoprire chi è Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini.

Per raccontare chi è Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini, possiamo partire innanzitutto dalla vita sentimentale della politica capitolina, classe 1962, caratterizzata come possiamo vedere da un solo, grande amore, peraltro sopravvissuto nel corso degli anni a una crisi vissuta all’interno della coppia e alle vicende processuali che hanno coinvolto l’uomo oramai più di un decennio fa. Classe 1961 e dunque di un solo anno più grande della sua consorte, è di origini romane come lei: dalle ‘bio’ pubblicate dalla stampa su di lui apprendiamo inoltre che ha due lauree e nella sua lunga carriera vanta non solo un ruolo da dirigente in Trenitalia ma anche l’essere stato precedentemente Capitano della Guardia di Finanza.

ALESSANDRA MUSSOLINI, I TRE FIGLI COL MARITO MAURO: CHI SONO

Per quanto riguarda la loro vita privata, scoprendo chi è Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini, possiamo aggiungere che la coppia (sposata oramai dal lontano 1989, con le nozze celebrate proprio in concomitanza con un anniversario della marcia su Roma, una delle pagine più nere della storia italiana) ha avuto tre figli dalla loro storia d’amore: dopo l’arrivo in casa Floriani della primogenita Caterina, nata nel 1995, ecco successivamente sua sorella Clarissa, classe 1997, e infine il terzogenito Romano, dato alla luce nel 2003 e di cui gli appassionati di calcio forse avranno sentito parlare dopo che ha firmato per la Cremonese e, di recente, ha avuto modo di debuttare in Serie A proprio con la maglia dei grigiorossi lombardi. Ad ogni modo, a far discutere e accendere i riflettori su Floriani senior era stato il caso delle ‘baby squillo’ del 2015.

Raccontando scoprendo chi è Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini, dobbiamo citare pure la condanna dell’uomo per essere stato coinvolto nello scandalo delle giovani squillo romane dei Parioli, con tanto di condanna: a proposito della vicenda, la moglie aveva più volte ribadito di essere rimasta vicina al marito ma di non volersi avventurare sul tema del perdono, spiegando di essere andata avanti col matrimonio ma di non aver dimenticato: “Sono rimasta al suo fianco per amore della famiglia e dei figli. Il perdono spetta al Papa, ai preti e alle suore, non agli uomini” erano state le parole tranchant della politica di lungo corso, lasciando intendere durante un’ospitata a “Belve” che quello scandalo ha avuto comunque delle ripercussioni. “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Ma chi perdona veramente?” era stata la sua chiosa.