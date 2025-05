Mauro Graiani è un noto regista e sceneggiatore, nato a Genova il 31 ottobre 1962. Sin da giovanissimo manifestò la sua grande passione per il cinema, infatti ha conseguito il diploma in sceneggiatura e regia all’Istituto Europeo di Cinema e Teatro. Nel corso della sua carriera ha conquistato non poco successo lavorando sia al cinema che sul piccolo schermo come sceneggiatore.

Diverse sono le serie tv note a cui ha lavorato, tra queste: Ho sposato uno sbirro, Gente di mare, Don Matteo, Che Dio ci aiuti e molte altre ancora. Mauro Graiani è anche noto per via della sua storia d’amore con Milena Miconi. Si sono conosciuti grazie al loro lavoro nel 2000 mentre si trovavano entrambi a Santo Domingo per via di un programma targato Mediaset dove lui vestiva i panni di regista.

Mauro Graiani e l’amore con Milena Miconi: dalla loro relazione sono nate due figlie

Sin dal loro primo incontro l’intesa tra Milena Miconi e Mauro Graiani fu palese, all’inizio pensavano che la loro fosse solo un’amicizia ma quando tornano in Italia scoppiò subito la scintilla. I due si frequentavano da pochissimo quando lei è rimasta incinta della loro prima figlia, Sofia, nata nel 2003.

Nel 2010 Milena Miconi e il marito hanno allargato la famiglia con la nascita della loro seconda figlia, Agnese. Insieme da oltre vent’anni sono più complici e innamorati che mai, la loro storia d’amore infatti procede a gonfie vele. Nel 2019, dopo oltre quindici anni di fidanzamento la coppia ha sugellato il loro amore convolando a nozze. In varie occasioni l’attrice ha dedicato parole speciali al marito, anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Lui le fece una sorpresa nella casa più spiata d’Italia, tra le varie cose durante il loro incontro le disse che era pronto a risposarla perché a tenerli uniti è il fatto di continuare a scegliersi ogni giorno.

