Chi è Mauro Graiani, marito di Milena Miconi: "Prima gravidanza? Bella ma inaspettata. Ho sempre avuto il desiderio di diventare mamma ma..."

CHI È MAURO GRAIANI? “QUANDO SCOPRII DI ESSERE INCINTA LO CHIAMAI IN LACRIME E…”

Chi è Mauro Graiani, marito di Milena Miconi, e cosa sappiamo degli alti e bassi della loro oramai lunga storia d’amore? Questo pomeriggio, nel corso della puntata di “Storie di donne al bivio”, in onda su Rai 2 e condotta come sempre da Monica Setta, ci sarà spazio anche per la 53enne attrice romana che, come tutte le protagoniste dell’altra metà del cielo nel salotto del talk show, racconterà qual è stata la svolta nella sua vita e, probabilmente, si aprirà anche sul suo privato parlando del suo storico compagno, con cui ha una relazione da tantissimo tempo, e le due figlie avute nel corso del loro matrimonio.

Scopriamo dunque qualcosa in più su chi è Mauro Graiani, marito di Milena Miconi, la sua carriera nel mondo del cinema e anche com’è nato l’amore con l’attrice ed ex modella.

Classe 1962 e originario di Genova, il partner dell’attrice romana lavora come sceneggiatore e regista: raccontando chi è Mauro Graiani, marito di Milena Miconi, infatti, si apprende che dopo essersi diplomato in Sceneggiatura e Regia presso l’Istituto Europeo di Cinema e Teatro, ha scritto diversi soggetti di serie tv molto apprezzate oltre che alcuni episodi inseriti nella quinta e sesta stagione di “Don Matteo”.

Come si apprende dal suo ricco curriculum, Graiani ha lavorato pure per la pubblicità e sceneggiato molte pellicole, fondando poi anche una sua ‘factory’ assieme ad altri scrittori per il cinema: ovviamente il suo nome è diventato noto al grande pubblico anche per via della lunga storia con Milena Miconi. “Vede sempre e solo il laro positivo delle cose: anche quando tutto va storto, lui è sempre pronto a dirmi che ce la faremo” aveva confessato la donna durante la sua esperienza al “Grande Fratello VIP”.

MILENA MICONI, “CON GRAIANI IN CASE DIVERSE PER UN PERIODO PERCHE’…”

Nello scoprire chi è Mauro Graiani, marito di Milena Miconi, dobbiamo soprattutto ricordare che la coppia aveva deciso di sposarsi solamente nel 2019, dopo ben diciotto anni di fidanzamento, e che nel corso della loro relazione erano nate due figlie, Sofia (classe 2003) e successivamente Agnese, la piccola di casa Graiani (arrivata nel 2010). “Avevo scoperto di essere incinta e chiamai Mauro in lacrime: non ero pronta…”: questa la confessione della Miconi durante una puntata di “La volta buona” da Caterina Balivo a proposito della gravidanza di Sofia. “Prima gravidanza? Bella ma inaspettata. Ho sempre avuto il desiderio di diventare mamma ma non pensavo potesse accadere in quel momento della mia vita dove stavo andando avanti con la carriera e le mie cose” aveva candidamente confessato. Tuttavia poi le cose sono andate bene e oggi entrambi sono genitori fieri di Sofia e Agnese.

“A volte le guardiamo e ci chiediamo che fine abbiano fatto quelle bambine piccole che eravamo abituati a vedere per casa”: sempre da quella intervista fatta nel talk show in onda sulla Rai si scopre qualcosa di più su chi è Mauro Graiani, marito di Milena Miconi. Tuttavia con lo sceneggiatore la diretta interessata ha pure vissuto un periodo di crisi, superato solamente dopo un periodo di distacco e dormendo in case separate. “Periodi complicati? Assolutamente sì: quando nostra figlia Sofia aveva tre anni… Quando si diventa genitori ci si deve conoscere di nuovo. Noi avevamo deciso di prenderci un momento per pensare alla nostra relazione e ci siamo un po’ allontanati, vivevamo in case diverse” aveva spiegato la Miconi, precisando tuttavia che Mauro era comunque sempre con loro. E così… “In quel periodo siamo diventati di nuovo fidanzati. Quella cosa ha funzionato perché ci siamo ritrovati” aveva spiegato l’attrice, svelando la personale formula per far funzionare ancora oggi la loro coppia.