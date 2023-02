Chi è Mauro Graiani, marito Milena Miconi/ Il successo come regista e sceneggiatore

Mauro Graiani e Milena Miconi: insieme da oltre vent’anni

La strada di Milena Miconi al Grande Fratello Vip è ancora tutta da scrivere; entrata di recente, ha vissuto particolari difficoltà sia nell’integrarsi che a causa di vicissitudini legate alla sua vita all’esterno della Casa del GF Vip. L’attrice ha infatti ricevuto alcune settimane fa la tragica notizia della scomparsa del suo agente nonché produttore, questione che ha decisamente influito sul suo apporto al programma. Chissà che in suo supporto nelle prossime puntate non possa arrivare il suo grande amore, Mauro Graiani.

Considerando la carta piuttosto inflazionata al GF Vip delle sorprese di amici e parenti, per Milena Miconi è piuttosto plausibile aspettarsi la visita di Mauro Graiani. L’uomo è un regista stimato, oltre che sceneggiatore, del mondo cinematografico e televisivo italiano. Classe ’62, l’uomo vanta molteplici collaborazioni di spicco, in particolare con alcuni dei programmi e fiction più seguite del piccolo schermo. Il suo contributo è infatti presente in Don Matteo e in Che Dio ci aiuti, due delle serie tv made in italy più apprezzate di sempre.

Mauro Graiani, marito di Milena Miconi: dal contributo televisivo alle nozze nel 2019

Per quanto riguarda i dettagli del rapporto, Milena Miconi e Mauro Graiani si sono conosciuti nel 2001, quando l’attrice era al top della sua carriera televisiva come pioniera de Il Bagaglino. I due hanno convissuto per ben 18 anni, dando alla luce due splendide bambine: Sofia e Agnese, rispettivamente di 20 e 13 anni. La coppia ha scelto di convolare a nozze solo nel 2019, documentando anche in tv come quel momento sia servito a suggellare ulteriormente un’unione comunque mai in discussione.

Ai tempi della cerimonia nuziale, Milena Miconi e Mauro Graiani hanno più volte trovato modo di raccontare la bellezza dell’unione in matrimonio, rendendo noto anche alcuni retroscena riguardo l’organizzazione. Proprio l’attrice, attualmente protagonista al GF Vip, raccontò in un’intervista radiofonica per il programma I Lunatici di come il tutto abbia preso una piega diversa dalle aspettative. “Doveva essere una cosa per noi, privata, dovevamo semplicemente andare a mettere una firma. Poi piano piano questa cosa è montata come la panna. Sono molto semplice nelle mie cose, non amo i festeggiamenti: mi imbarazzano”.

