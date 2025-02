Max Giusti, chi è e carriera: dal debutto tv alle storiche conduzioni

Ultimo appuntamento settimanale con La volta buona oggi pomeriggio, venerdì 7 febbraio 2025, e tra gli ospiti di Caterina Balivo su Rai 1 ritroviamo anche Max Giusti. Il celebre conduttore, nato a Roma e classe 1968, è un talento versatile avendo spaziato tra tv, cabaret e cinema. Il suo debutto sulle scene avviene in televisione nel 1991, quando prende parte ai programmi di Rai 2 Stasera mi butto e Ricomincio da due. Si avvicina poi alla conduzione presentando show come Stracult e Stile Libero Max, oltre alla longeva conduzione di Affari tuoi tra il 2008 e il 2013.

Nel 2010 lo vediamo al timone dello show Stasera è la tua sera, mentre dal 2020 è il volto di punta del docu-reality di Rai 2 Boss in incognito. Sempre in televisione, inoltre, negli ultimi anni si è cimentato come concorrente di diversi programmi; nel 2015 si è messo alla prova in Tale e quale show e nel 2021 ne Il cantante mascherato, mentre nel 2020 ha partecipato al reality Pechino Express in coppia con Marco Mazzocchi.

Max Giusti, talento versatile tra imitazioni, recitazione e doppiaggio

Max Giusti in carriera ha messo in mostra anche spiccate doti imitative, diventando un maestro nel genere e dominando la scena nella comicità e nel cabaret italiano. Sin dall’inizio degli anni 2000, in programmi quali Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì sera, ha offerto alcune sue iconiche imitazioni come quella di Cristiano Malgioglio, riproposta nuovamente dallo scorso anno in qualità di ospite fisso al tavolo di Che tempo che fa. Inoltre, sempre lo scorso anno, è stato ospite di Gialappashow dove ha imitato lo chef televisivo Alessandro Borghese come parodia del programma 4 ristoranti.

Versatile anche la carriera al cinema: si è cimentato come attore debuttando sul grande schermo nel 1997 in Ladri si nasce di Pier Francesco Pingitore, venendo poi diretto anche da Carlo Vanzina in E adesso sesso (2001) e da Umberto Marino in La fiamma sul ghiaccio (2005). In tv ha invece recitato in serie come Raccontami e Distretto di Polizia, mentre si è cimentato anche come doppiatore cinematografico prestando la voce al protagonista Gru nella saga di Cattivissimo me.