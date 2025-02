Maxime Mbandà, chi è il concorrente del Grande Fratello e perché è famoso

Maxime Mbandà è uno dei concorrenti del Grande Fratello che rischia di dover abbandonare il gioco nel corso della puntata del 6 febbraio. Il concorrente è infatti al televoto per l’eliminazione e, secondo i sondaggi, è tra coloro che rischiano l’addio alla Casa. Questa sera, per lui, sono tuttavia in arrivo delle sorprese che metteranno la sua vita privata sotto i riflettori, motivo in più per scoprire tutto su di lui.

Cristiana Conti, chi è ex compagna di Maxime Mbandà e i figli Leone e Celeste/ "È stato un amore travagliato"

A chi si chiede chi sia Maxime e quale sia la sua professione, ricordiamo che il concorrente del Grande Fratello è uno sportivo, per la precisione un giocatore professionista di rugby. Ha 31 anni e una storia personale non priva di ostacoli. Lui stesso, nel suo video di presentazione per il reality, ha dichiarato: “Ho 31 anni e gioco a rugby da 22 anni. Sono nato a Roma da mamma della provincia di Benevento e papà congolese ma sono cresciuto a Milano.”

Chi è Maxime Mbanda? "Nella mia vita ho fatto cose orribili"/ "La mia infanzia? Tanti traumi"

Maxime Mbandà: dal razzismo all’amore per i due figli

Maxime Mbandà ha raccontato di aver deciso di partecipare al Grande Fratello proprio spinto dal suo sport: “Mi ha incuriosito partecipare al Grande Fratello perché per anni ho giocato ad uno sport in cui si raggiungeva tutti insieme un obiettivo comune mentre lì dentro si deve fare anche buon viso a cattivo gioco perché, ovviamente, tutti vogliono vincere.”

Maxime ha già partecipato a programmi televisivi, come Le Iene, trasmissione nella quale è stato protagonista di un toccante monologo sul razzismo. Lo sportivo, infatti, ha subito molti episodi razzisti, dichiarando anche di aver sofferto molto per questo. Oggi è un uomo sereno e un papà felice di due bambini, Leone e Celeste, avuti dall’ex compagna Cristiana.

Luisa, chi è la mamma di Shaila Gatta/ Aereo al Grande Fratello dopo la crisi della figlia: "Sei amore puro!"