Anche se la sua figura non è stata ancora troppo approfondita al Grande Fratello, Maxime Mbanda si sta dimostrando uno dei concorrenti più amati del programma. Grazie al suo carattere buono e all’istinto protettivo verso gli altri inquilini, guadagna consensi da parte del pubblico. Ma chi è nella vita reale Maxime Mbanda? Il 31enne è un bravissimo giocatore di rugby nonchè membro della nazionale italiana.

Dal 2013 al 2016 è stato capace di vincere ben tre scudetti, diventando così un giocatore di punta dello sport americano. Non solo, Maxime Mbanda si è anche distinto durante i periodi più difficili della pandemia, dato che in piena emergenza Covid si è rimboccato le maniche e ha deciso di aiutare chi aveva bisogno di un trasporto, diventando così Volontario della Croce Gialla. Sicuramente non si è trattato di un periodo semplice della sua vita, dato che anche lui stesso aveva raccontato al Corriere la fatica di guardare negli occhi i malati: “Non potevo togliere la tuta sino a tarda sera, a casa piangevo e mi sfogavo per quello che vedevo. Di notte non riuscivo a dormire.“.

Maxime Mbanda, la confessione sull’infanzia e l’occasione al Grande Fratello: “Ho commesso cose…”

Sin da subito Maxime Mbanda si è mostrato come un concorrente modello. Educatissimo e rispettoso nei confronti degli altri gieffini, affronta il Grande Fratello con allegria, anche se come lui stesso aveva spiegato sempre al Corriere della Sera, la sua vita non è stata tutta rose e fiori. Maxime Mbanda aveva avvisato i fan sui social dicendo che questo periodo nel reality avrebbe svelato “parti orribili della sua vita“, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso. Di cosa si tratterà?

“Cose che non avrei mai commesso ma che purtroppo sono conseguenze di traumi presenti nella mia infanzia“, ha spiegato, ammettendo di non aver mai avuto voglia di superare quello che ha passato. Oggi, ha preso il Grande Fratello anche come un’occasione per esorcizzare gli aspetti più oscuri della sua vita, come il difficile rapporto col padre: i due non sono mai andati d’accordo. Maxime Mbanda, che nel percorso è diventato molto amico di Lorenzo Spolverato, ha però sottolineato che l’importante è saper chiedere scusa, e soprattutto, imparare dai propri sbagli per migliorare i propri comportamenti. Ci riuscirà al Grande Fratello?