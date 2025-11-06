L'italo giapponese Mayu sta facendo un ottimo percorso ad X Factor 2025 e dopo una manciata di esibizioni ha già conquistato i fan...

Mayu ha fatto breccia nel cuore del pubblico di X Factor 2025: percorso in crescendo sotto l’ala di Paola Iezzi

C’è anche l’italo giapponese Mayu tra le protagoniste di X Factor 2025. Un prospetto di grande talento per il team di Paola Iezzi, che pure questa sera, giovedì 6 novembre, punta a stupire nel terzo appuntamento live. Dopo aver cantato Pink e Francesca Michielin, come ci delzierà Mayu oggi? La settimana è stata molto impegnativa per la cantante che, assieme alla sua coach Paola Iezzi, si è esercitata per arrivare pronta alla terza puntata, dove si esibirà sulle note di “One” degli U2, una delle canzoni più emozionanti e intense del decennio.

C’è dunque grande curiosità di vedere come se la caverà Mayu stasera ad X Factor 2024, con una canzone che potrebbe davvero esaltare le sue doti e darle ulteriore slancio in questo percorso. Paola Iezzi conta su di lei per un’esibizione da applausi.

Mayu, una “vera dolcezza” a X Factor 2025: ecco il significato del suo nome d’arte

Il percorso di Mayu a X Factor 2025 sta procedendo nel migliore dei modi. Dopo l’ottimo impatto alle audizioni, anche nella fase dei live si sta facendo valere, stando anche ai pareri degli internauti. La grinta e la potenza di questa ragazza hanno fatto fin qui la differenza.

Con la sua versatilità e capacità interpretativa Mayu ha conquistato gli osservatori di X Factor con brani come “What About Us” di Pink, “Cheyenne” di Francesca Michielin e “Mercy”. Con la sua vocalità calda e ammaliante Mayu Lucisano ha dimostrato di rappresentare appieno il nome d’arte che ha scelto (in italiano sarebbe “la vera dolcezza”) ma anche di avere tutte le carte in regola per arrivare lontano a X Factor 2025.