Chi è Medusa, Il Cantante Mascherato 2022/ Iva Zanicchi spoilera: è la Guaccero!”

Il Cantante Mascherato continua con la sua ricerca dei Vip nascosti sotto i travestimenti. Nella quarta puntata dello show condotto da Milly Carlucci, di venerdì 11 marzo, non mancherà l’intrigante Medusa, che non solo dalla voce, ma anche dalla sua silhouette, fa capire che si tratta di una donna. E anche una donna con un bel fisico. Ma chi è Medusa?

Nel suo video di presentazione saltano fuori indizi importantissimi, ma la stessa conduttrice ha detto qualcosa in più, di estremamente importante. “Non so se toccare o no la Medusa, perché potrebbe essere…urticante. Vi ho dato un grande indizio!”. Fa sapere la Carlucci che sottolinea: “La Medusa avvolge con i suoi tentacoli… può essere anche orticante, ma è comunque bellissima”. Alcuni hanno pensato a Loredana Bertè, ma anche ad Ivana Spagna così come Alba Parietti e Marcella Bella. Insomma, ci sono ancora un po’ di dubbi ma pare che alla fine tutti siano d’accordo su un nome, ossia Bianca Guaccero. Intanto le prime tre puntate hanno dato modo di poter studiare al meglio il soggetto, sia nelle movenze che nel racconto che fa di sé e della sua vita. Ciò che spicca di più è ciò che ha detto sulla sua fragilità, mettendo in chiaro che ha imparato ad essere forte e sul fatto di essere single.

Medusa chi è? Gli indizi de il Cantante Mascherato 2022 e la dichiarazione di Iva Zanicchi

I giudici de Il Cantante Mascherato stanno cercando di capire chi si cela sotto il costume della Medusa. “Diciamo che nella mia vita ho indossato molte maschere e vissuto molte vite. Fondamentalmente sono una che si annoia, quindi mi piace trasformarmi. Una vita sola non mi basta. Tendenzialmente cerco di prendere dalle esperienze il meglio e poi me ne vado. Se c’è una cosa che mi spaventa? La routine! Devo assolutamente trasformarmi in qualcosa che mi diverta”. dice il personaggio misterioso nella clip di presentazione.

Poi aggiunge: “Nella vita ho imparato a difendermi da sola. Sono una donna single, che lavora e deve lottare di più per affermarsi. Diciamo che io non ho mai usato scorciatoie e amo molto la trasparenza. Di solito sono una che va controcorrente, nuoto in direzione opposta ed è un’arma di difesa che uso per coprire le mie insicurezze. Amo le sfide e mi piace vivere di avventura. La mia vita, in pratica, dev’essere come un film. Adoro far vibrare il mio cuore fino all’ultimo battito”. Iva Zanicchi che ha sostituito Francesco Facchinetti per un paio di puntate nella giuria, in una lunga intervista rilasciata a SuperGuidaTv.it ha fatto sapere di essersi fatta un’idea chiara su Medusa: “Ho cantato insieme a lei e credo che sotto la maschera ci sia Bianca Guaccero” Iva Zanicchi ha fatto sapere che come lei la pensano un po’ tutti. Medusa è Bianca Guaccero?



