Chi è Mehmet Bozkurt, esiste davvero?/ Lavoro, età, come ha conosciuto Gegia: la prova in diretta al GF Vip

Chi è Mehmet Bozkurt, il fidanzato di Gegia

Durante la sua permanenza dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022, Gegia ha parlato della sua relazione con Mehmet Bozkurt, saldatore di materiali meccanici che lavora nell’edilizia. L’attrice lo ha presentato come suo fidanzato e ha raccontato il loro primo incontro lo scorso aprile in aeroporto: “Io stavo al bar per prendere qualcosa da mangiare e la barista non mi capiva. Sento una voce in turco alla mia destra, mi giro e vedo un angelo. Mehmet fa il saldatore di materiali meccanici, lavora nell’edilizia. Abbiamo chiacchierato, riso, ci siamo abbracciati, ci siamo dati un bacetto quando sono andata via. Dopo cinque giorni abbiamo iniziato a sentirci su Facebook, prima sporadicamente poi si è aperto, si è fidato di me”, ha rivelato a FanPage. In molti però si sono chiesti se quest’uomo esistesse veramente, visto il già ben noto caso di Mark Caltagirone; una domanda che troverà risposta questa sera, 5 dicembre, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip.

Gegia, nome d’arte di Francesca Antonaci, ha rivelato che è stato grazie al suo agente di viaggio che ha conosciuto Mehmet: “Stavo andando a Dubai a festeggiare Pasqua da sola e lui mi spiegò che, facendo tappa all’aeroporto di Istanbul, avrei speso 1000 euro in meno. Ho detto di sì. Vedi il destino?“.

Mehmet Bozkurt esiste davvero? Ospite in studio

Quando Gegia ha fatto il suo nome in tv, Mehmet Bozkurt, 43 anni (20 meno dell’attrice) è stato contatto da FanPage: “Conosco Gegia ma non parlo della mia vita privata Dozzine di persone mi contattano ogni giorno e mi chiedono le stesse informazioni. Non rilascio interviste a proposito della mia vita privata. Gegia sta partecipando al programma e sono davvero arrabbiato con coloro che intendono manipolare questa situazione. Non intendo commentare”, ha detto l’uomo senza rispondere a nessuna domanda. Quando Gegia è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 2022, Mehmet ha mandato un videomessaggio all’attrice: “Ti bacio”. Come raccontato anche da Gegia, Mehmet ha un matrimonio alle spalle, con una donna olandese. I due, però, starebbero divorziando.

Questa sera, lunedì 5 dicembre, Mehmet sarà finalmente in studio fisicamente, facendo crollare l’analogia con il “caso Mark Caltagirone” e dimostrando non solo di essere reale, ma anche di essere realmente interessato all’attrice romana.











