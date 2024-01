CHI È MELIKE IPEK YALOVA/ “L’addio alla soap Terra Amara? Era arrivato il mio momento, sono serena”

Melike Ipek Yalova, una delle attrici protagoniste di Terra Amara, commenta la fine del suo percorso nella soap. Melike infatti nella soap è morta, dunque ha detto addio al suo personaggio: “All’inizio ho firmato un contratto per sole 13 puntate, poi la serie ha avuto successo e siamo andati avanti di anno in anno. – ha spiegato – Poi è arrivato anche il mio momento, è andata così. L’ultimo giorno di riprese è stato molto sereno per me. È stato un lungo viaggio finito nel momento giusto”.

Si cambia poi discorso e si parla di fidanzati. L’attrice fa sapere di essere single ma di avere il cuore impegnato: “L’amore? Non sono in cerca. Posso dire che quando mi alzo la mattina penso ad una persona, spero che faccia anche lui lo stesso.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Melike Ipek Yalova da Terra Amara a Verissimo

Melike Ipek Yalova, l’attrice che presta il volto al personaggio di Mujgan nella serie tv “Terra Amara” torna a raccontarsi negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin. Un ritorno molto gradito al pubblico di Canale 5 e ai tantissimi fan della soap turca campione d’ascolti del pomeriggio della prima rete di Mediaset. L’attrice, figlia di un ex ministro, da bambina sognava di seguire le orme del padre, ma alla fine la passione per la recitazione ha avuto la meglio. “Fin da quando ero piccola ho sempre potuto dire quello che volevo, sono cresciuta in un ambiente libero. Da bambina volevo fare il ministro come mio padre, durante la mia adolescenza ho sviluppato un forte interesse per la recitazione, anche mio padre ha studiato un po’ recitazione, essendo una persona molto timida non sono in grado di esprimere i miei sentimenti, quando recito sono veramente libera, adoro davvero recitare, lo adoro davvero” – ha raccontato l’attrice.

Il debutto in televisione è arrivato quasi per caso. A raccontarlo è stata proprio Melike: “un giorno, per caso, mi hanno proposto di lavorare nella serie Il secolo magnifico, il produttore della serie un giorno mentre mangiavo mi ha notata, mi ha chiesto se volevo fare un provino, ci sono andata e l’ho vinto”.

Melike Ipek Yalova, il grande successo di Terra Amara

Melike Ipek Yalova, l’attrice protagonista di Terra Amara deve tantissimo alla soap turca campione d’ascolti di Canale 5. Ma come mai le serie turche hanno sempre un grande riscontro da parte del pubblico? “Penso che nel nostro paese stiamo girando dei bei prodotti televisivi, e se c’è una buona sceneggiatura, credo che possano avere successo anche in altri paesi, non sono sorpresa, sono molto soddisfatta” – ha detto l’attrice che nel caso di Terra Amara ha dichiarato “c’era una buona sceneggiatura, che spiegava le sue molteplici trasformazioni. Sì, lo ammetto, ho amato veramente molto questo personaggio, per me è stato un ruolo molto importante, perché è un personaggio che ha diverse sfaccettature e mi ha dato la possibilità di provarle tutte quante”.

Infine l’attrice ha parlato anche del rapporto con l’Italia, un paese a cui tiene tantissimo: “s”ono stata in Italia per studiare due anni e mezzo, ho sentito un forte legame con l’Italia, l’Italia e la Turchia sono molto simili. Sono stata benissimo, ho vissuto principalmente a Roma”. E proprio l’Italia è tra i paesi dove Terra Amara è diventata un cult: “è stata la prima a correre in nostro aiuto. Gli italiani sono sempre stati solidali con noi, è una cosa che non dimenticheremo mai e questa cosa rafforzerà ancora di più la nostra amicizia. Quello che state facendo è molto importante per noi, grazie di cuore a tutti. Grazie mille”.

