Mercedesz Henger è la figlia di Eva Henger, tra le due c'è stato un legame turbolento, e ricorda lo spavento per il rapimento: "Fu uno choc"

Mercedesz Henger è la figlia di Eva Henger: il rapporto madre e figlia sempre sul “filo di lana”

Dagli alti e bassi che hanno sempre caratterizzato il loro rapporto alle incomprensioni e i silenzi improvvisi, passando per il rapimento che ha traumatizzato soprattutto Eva Henger. Quando l’ex attrice parla del suo rapporto con la figlia Mercedesz Henger, si ha la sensazione di toccare un tasto molto dolente. In una recente intervista rilasciata a La Volta Buona, infatti, madre e figlia hanno parlato del loro rapporto turbolento e di un legame che nonostante tutto le unisce. Mamma Eva, dal canto suo, non ha mai nascosto di essere molto ansiosa e protettiva quando si tratta di sua figlia.

A traumatizzarla, come dicevamo, un grave episodio del passato, quando Mercedesz fu rapita da una vicina di casa. “Aveva solo due anni”, ricorda ancora colpita Eva Henger. “Fu la vicina a rapirla. Lei non avrebbe mai avuto tempo di uscire di fuori, sono arrivate mia suocera, la mia migliore amica. Ero incinta al 4 mese, ho avuto uno choc fortissimo”, ha confessato l’ex regina del mondo hard.

Eva Henger: “Mia figlia Mercedesz Henger? Temevo di non rivederla più perché…”

Un bruttissimo episodio che ha segnato negativamente la vita di Eva Henger, anche se dopo poche ore, fortunatamente, la questione si risolse senza intoppi. “Questa vicina non stava bene mentalmente… Quindi noi siamo andate a casa sua e dopo 5 ore l’ho ritrovata”, ha raccontato ancora Eva Henger.

“Ho avuto paura di non rivederla mai più”, confida la showgirl che oggi si tiene stretta sua figlia, anche se nel recente passato non sono mancati momenti di grande tensione tra mamma e figlia per via di alcune incomprensioni. Incomprensioni che hanno portato Eva e Mercedesz a non parlarsi per lunghi periodi, oggi pare definitivamente alle spalle.

