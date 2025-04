Mia Bastianelli è la figlia di Angela Melillo ed è nata dalla passata relazione della showgirl con Ezio Bastianelli. Il loro è stato un legame molto importante, dopo circa sette anni però hanno deciso di prendere strade diverse. Qualche anno dopo lei ha ritrovato l’amore con Cesare San Mauro, i due sono convolati a nozze nel 2022 e sono più innamorati che mai. La figlia della soubrette è nata nel 2008 a Roma, lei in varie occasioni l’ha definita il suo ‘miracolo’.

Ettore Bassi, chi è e il nuovo romanzo Dio come mi amo/ "Le relazioni sono un tema urgente"

In varie ospitate televisive e interviste Angela Melillo ha raccontato che la sua è stata una gravidanza molto difficile e piena di rischi, i medici le aveva detto che sarebbe stato pericoloso portarla avanti ma lei ha scelto di farlo comunque. Dopo essere rimasta incinta aveva scoperto di aver contratto una brutta infezione alle vie urinarie che continuava a peggiorare. In ospedale si è sottoposta a pesanti cure e radiazioni, che avrebbero potuto causare dei problemi alla bambina.

Andrea Sempio/ I genitori: “E' una persecuzione verso di lui, la mattina dell'omicidio era in casa con noi”

L’immenso amore di Angela Melillo per la figlia Mia, le due hanno un rapporto speciale

Angela Melillo aveva 41 anni quando è rimasta incinta e ha deciso di portare a termine la gravidanza nonostante fosse al corrente dei rischi, anche dopo la sua nascita temeva che ci fosse qualcosa che non andava. Quando parla di lei la definisce un miracolo, il suo dono più grande. Per la showgirl non è stato sempre semplice crescere la figlia, soprattutto dopo la fine della sua relazione con Ezio Bastianelli, spesso si sentiva sola ma per la bambina l’uomo era sempre presente.

Da quando Mia Bastianelli è nata la showgirl l’ha sempre messa al primo posto, le due hanno un rapporto davvero speciale. Nei giorni scorsi a Ne Vedremo delle Belle Angela Melillo è apparsa emozionata mentre parlava della figlia e si è detta dispiaciuta per il fatto che non fosse lì con lei. La giovane ragazza ha un bellissimo rapporto anche con il marito della madre, Cesare San Mauro ha chiesto il suo permesso prima di fare la proposta di matrimonio alla soubrette.

Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio 5? Spunta il nome (bomba) della conduttrice