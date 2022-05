Chi è Mia Dimsic, cantante Croazia? Con Guilty Pleasure all’Eurovision 2022/ Significato canzone

Mia Dimsic partecipa all’Eurovision 2022 per la Croazia: le curiosità e significato della canzone “Guilty Pleasure“

Mia Dimsic per la Croazia è pronta a sorprendere con la sua musica e stile all’Eurovision 2022. Il brano scelto per la gara si intitola Guilty Pleasure e presenta un significato davvero particolare e sottile dal punto di vista interpretativo. Tra le righe è possibile leggere di un amore forte ma sfuggente, che si palesa a tratti ma in maniera densa e forte per poi lasciare soli con un vuoto quasi incolmabile. È un grido di una persona innamorata che cerca maggiore presenza e che si lacera intimamente per l’impossibilità di godere a pieno delle emozioni forti che solo l’amore sa regalare. Ogni rima e scelta di scrittura lascia comunque all’ascoltatore la possibilità di interpretare a modo proprio le sensazioni esternate grazie ad un linguaggio metaforico e retorico.

Chi è Mia Dimsic, la cantante croata con un passato importante alle spalle sbarca all’Eurovision 2022

Mia Dimsic è una cantante croata con una serie di successi al suo attivo e sarà un piacere ascoltarla all’Eurovision 2022. Nata a Osijek, la carriera musicale di Dimšić è iniziata quando il gruppo rock Džentlmeni l’ha invitata ad accompagnarli a esibirsi negli Stati Uniti e in Canada. Al termine del tour, non passò molto tempo prima che la cantante iniziasse a comporre il proprio album da solista; citando icone come Norah Jones, Kacey Musgraves e Taylor Swift come maggiori fonti di ispirazione la creatività di Mia ha portato a due album in vetta alle classifiche (più un album di Natale che ha raggiunto il numero 2) e 6 singoli al numero uno delle classifiche croate.

E nonostante sia relativamente giovane, i successi della cantante sono stati così notevoli che ha già pubblicato il suo libro autobiografico, Cesta Do Sna (The Road to a Dream). In una recente intervista l’artista croata ha dichiarato di ritenere questa occasione dell’Eurovision 2022 come imperdibile per la sua carriera che può solo trovare un miglioramento a prescindere dal risultato. Si è detta infatti non concentrata sulla vittoria bensì sull’importanza del percorso; l’obbiettivo è quindi quello di crescere dal punto di vista artistico e lasciare un segno indelebile nell’edizione 2022 rendendo onore alla Croazia che le ha conferito l’onere di rappresentarla.

Eurovision 2022: il video di Mia Dimsic, Guilty Pleasure per la Croazia













