Chi è Mia, la figlia di Angela Melillo: la piccola è nata nel 2008 e nonostante il parere dei medici, la showgirl ha portato avanti la gravidanza

La figlia di Angela Melillo, nata nel 2008, si chiama Mia. Una bambina, oggi adolescente, arrivata nella vita della mamma durante il suo primo matrimonio, poi terminato con un tradimento da parte di lui. Nonostante il parere contrario dei medici, che temevano per la vita della bambina per via di alcune radiazioni che aveva ricevuto la mamma a inizio gravidanza, la showgirl ha deciso di portare avanti quella gestazione per dare la vita a Mia. Angela ha raccontato che per via di una brutta infezione è finita in diversi ospedali ed è stata sottoposta numerose volte a cure e radiazioni: per questo, quando ha scoperto di aspettare un bambino, i medici le consigliarono di abortire. “Ero felice, ma anche preoccupata per tutto quello che avevo subito” ha rivelato la Melillo, spiegando che proprio un ginecologo le disse che quel bambino sarebbe potuto nascere con diversi problemi, fortunatamente scongiurati.

Nonostante il parere incerto dei medici, Angela Melillo ha scelto di far nascere la figlia Mia, che oggi ritiene un piccolo miracolo. La ragazza, infatti, sta bene ed è un’adolescente in piena regola, molto attiva tra i social – e in particolar modo Tik Tok, come rivelato dalla mamma – e lo studio. Il rapporto tra Mia e Angela è saldo e le due si vogliono un gran bene: proprio Mia è stata protagonista del secondo matrimonio della mamma con Cesare San Mauro, accompagnandola all’altare.

Chi è Mia, la figlia di Angela Melillo: “Il mio dono”

Parlando della figlia Mia, Angela Melillo ha raccontato: “Ancora oggi la guardo e per me non c’è cosa più bella che sia sana. È il mio dono più grande, un miracolo“. Un grande amore quello che lega mamma e figlia, un rapporto unico che le due tengono saldo nonostante tutto: anche dopo la separazione dal papà di Mia, infatti, il rapporto tra lei e Angela non si è deteriorato e allo stesso modo è rimasto tale dopo l’arrivo di Cesare nella loro vita.