Mia Martini, sorella di Loredana Bertè: chi è? Le due erano legate dalla musica e non solo: un grande amore che non si è interrotto neppure dopo la morte

Il 20 settembre del 1947, a Bagnara Calabra, è nata Mia Martini. Tre anni più tardi, nello stesso giorno, è venuta al mondo Loredana Bertè. Due sorelle unite da un destino comune, dai drammi familiari e poi anche dalla musica, che hanno amato con tutte loro stesse. Una grande carriera quella di Mia Martini, che ha interpretato alcune delle canzoni più belle della musica italiana, con una voce potente e in grado di entrare nel cuore. Due le vittorie al Festivalbar, tre invece i Premi della Critica vinti a Sanremo: lo stesso premio che, diversi anni dopo la sua morte, ha assunto il suo nome.

Ad uccidere Mia Martini, secondo Loredana Bertè, sono state “le malelingue della gente. Le hanno affibbiato l’appellativo di “portajella”. Lei si è rifiutata di cantare per quindici anni. Quando una è brava, l’unico modo per farla fuori è questo.

Quando vedevano arrivare lei, si toccavano le parti basse, così come molti registi noti. In tanti non l’hanno voluta, dicevano che si sarebbe incendiato il teatro o peggio ancora. Lei non cantò più. Andò a Bagnara, dove siamo nate e cresciute, e usciva con i pescatori all’alba. Cuciva le reti: una sofferenza continua” ha raccontato Loredana Bertè.

Mia Martini, sorella di Loredana Bertè: “Avrei potuto starle più vicino”

Loredana Bertè non ha mai superato la morte della sorella Mia Martini. “Avrei potuto fare un viaggio in meno e starle più vicino. Magari le cose sarebbero potute cambiare. Lei mi aveva dato un telefonino: se lo avessi preso, chissà oggi come sarebbero andate le cose” si chiede ancora oggi l’artista. “Con lei è morta una parte di me” racconta Loredana. La sorella di Loredana Bertè si è tolta la vita nel maggio del 1995 e venne trovata diversi giorni dopo: si trovava in provincia di Varese, dove si era trasferita per essere più vicina al padre.

