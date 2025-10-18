Chi è Mia Sangiuliano, figlia di Nathalie Caldonazzo: nata nel 2004 dalla relazione tra la showgirl e "l'uomo che ho odiato di più"

CHI È MIA SANGIULIANO? MAMMA NATHALIE: “PER PRIMA HA CAPITO CHE…”

Chi è Mia Sangiuliano, figlia di Nathalie Caldonazzo? Questo pomeriggio gli aficionados di “Verissimo” potranno assistere, nel corso della puntata del sabato che tra poco andrà in onda, al ritorno negli studi del talk show di Canale 5 di un volto noto, vale a dire la showgirl e attrice originaria di Roma che, come tutti gli ospiti, si racconterà a cuore aperto con la padrona di casa, Silvia Toffanin. E se in un altro pezzo quest’oggi abbiamo acceso i riflettori sul nuovo compagno della donna, con cui ha una relazione da pochi mesi, qui invece parliamo della 20enne che oggi rappresenta la sua unica esperienza di maternità: ma chi è Mia Sangiuliano, figlia di Nathalie Caldonazzo, e cosa sappiamo del loro rapporto?

Delitto di Garlasco, Vitelli “Omicidio Chiara come un libro giallo”/ “Alberto Stasi non l'ha uccisa”

Per raccontare chi è Mia Sangiuliano, figlia di Nathalie Caldonazzo, dobbiamo innanzitutto ricordare il ruolo avuto da Riccardo Sangiuliano nell’intensa vita sentimentale della ballerina ed ex modella nata a Roma. La ragazza è nata infatti durante la relazione avuta dalla madre tanti anni fa con quest’imprenditore di origini napoletane: tra l’attrice e l’uomo, lontano dallo showbiz e di cui sappiamo poco, era stato amore a prima vista tanto che a pochi mesi dall’inizio della loro liaison era nata Mia: tuttavia, altrettanto presto pare essersi esaurito il loro rapporto, cosa che ha avuto anche delle conseguenze sulla loro unica figlia. “L’uomo che ho odiato di più” aveva detto in un’occasione Nathalie, con Mia che pare essere sulla stessa lunghezza d’onda tanto che alcune cronache parlano di un difficile rapporto col padre.

Genitori Raz Degan, chi sono/ La separazione dopo la nascita dei tre figli

NATHALIE CALDONAZZO, “MIA FIGLIA NE HA PASSATE TANTE QUANDO…”

“Purtroppo si è spezzato qualcosa tempo fa e conoscendo lei è irrecuperabile. Ho provato anche a parlare ma c’è della rabbia dentro, io non ho mai voluto parlare male di lui comunque”. Nel nostro racconto alla scoperta di chi è Mia Sangiuliano, figlia di Nathalie Caldonazzo, tuttavia non c’è solo il rapporto col genitore, ma tanto altro: la ragazza, chiamata così in onore di Mia Farrow, aveva fatto le sue prime apparizioni sul piccolo schermo durante la partecipazione della madre al “Grande Fratello VIP” e poi le aveva inviato anche un commovente video-messaggio durante la partecipazione della Caldonazzo a “L’Isola dei Famosi”. “Lei è una ragazza in gamba, ne sono orgogliosa di lei: anzi ha intuito prima di me che la persona che mi stava accanto fosse sbagliatissima. Nonostante avesse solo 11 anni…” aveva rivelato la donna.

Cindy Stuart, chi è la fidanzata di Raz Degan/ "Amore nato per caso a Bali"

Lasciando alle spalle quella relazione tossica, e lodando la ragazza per averlo capito subito, la madre ne ha spesso parlato in termini molto dolci e sottolineando pure il legame unico che ha con lei, dal momento che in alcuni momenti della vita sono state sole e “ne ha superate tante”: scoprendo chi è Mia Sangiuliano, figlia di Nathalie Caldonazzo, capiamo che la madre si riferisce all’amenorrea di cui ha sofferto la ragazza durante l’adolescenza: “Purtroppo in lei ho visto questa tendenza all’anoressia: aveva cominciato a perdere i capelli. Poi c’era l’amenorrea, e io mi sentivo completamente impotente” aveva confessato, pur ammettendo di averla aiutata “dandole il buon esempio e cioè mostrandole che mangiando bene e facendo movimento ci si poteva mantenere in gran forma”. E su Filippo, nuovo fidanzato della madre? Pare che Mia abbia dato la sua ‘benedizione’: “Mia e Filippo si sono conosciuti, e a lei lui piace: se per lei va bene, per me è bellissimo. Lei poi lo apprezza e mi vede serena”.