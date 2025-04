Micaela Ramazzotti sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, giovedì 17 aprile 2025. Insieme ad Edoardo Leo presenterà il film che li vede protagonisti, al cinema da oggi, intitolato ’30 giorni con il mio ex’. Nata a Roma il 17 gennaio 1979 la nota attrice ha conquistato un notevole successo nel corso della sua carriera, ha vinto anche molti premi.

Edoardo Leo, chi è la moglie Laura Marafioti? Figli Francesco e Anita/ "Se al ristorante passa una donna..."

All’età di 13 anni l’attrice è apparsa nel ‘Cioè’, un giornale per ragazze, aveva invece vent’anni quando ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel film La prima volta di Massimo Martella. Da quel momento si è fatta sempre più spazio nel mondo della recitazione, non solo al cinema ma anche in televisione, lavorando insieme a grandi nomi come Elena Sofia Ricci, Ambra Angiolini, Gabriele Muccino, Paola Cortellesi e molti altri ancora. Nel 2006 al Festival del Cinema di Venezia ha vinto il premio ‘Attrice rivelazione’, tantissimi sono stati i traguardi che ha raggiunto in questi anni.

Chi è Edoardo Leo, protagonista di '30 notti con il mio ex' / La carriera e l'amore con Laura Marafioti

La vita privata di Micaela Ramazzotti: in che rapporti è con l’ex Paolo Virzi e l’amore con Claudio

Nel 2008 durante le riprese del film ‘Tutta la vita davanti’ Micaela Ramazzotti ha conosciuto Paolo Virzì e tra loro è scattata subito la scintilla, un anno dopo infatti sono convolati a nozze. Dal loro amore sono nati due splendidi figli, Jacopo nel 2010 e Anna nel 2013. I due nel 2018 hanno deciso di dirsi addio per la prima volta, dopo circa un anno però ci fu un ritorno di fiamma. Il loro matrimonio è giunto definitivamente al capolinea nel 2023, una rottura che non è certo passata inosservata.

Paolo Virzì, chi è l'ex marito di Micaela Ramazzottu?/ Carriera e vita privata del noto regista

La loro è stata una separazione molto dolorosa, di recente l’attrice ha fatto sapere che il loro rapporto è quello di due genitori separati. In molti di sicuro ricordano la furiosa lite scoppiata tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì nel 2024 in un ristorante, finita anche sui giornali, a quanto pare era stato uno scambio di battute a causarla. Qualche tempo dopo lei ha ammesso che la lite è stata troppo accesa e l’amplificazione esagerata, infatti si era detta dispiaciuta per i suoi figli. Dopo la fine del loro matrimonio lei ha ritrovato l’amore con Claudio Pallitto, stanno insieme da circa due anni e la loro relazione procede a gonfie vele. Nei giorni scorsi a Verissimo ha annunciato che a breve convoleranno a nozze e spera che tra loro possa durare per sempre.