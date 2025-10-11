L'ex attrice Michela Miti parteciperà alla trasmissione Verissimo dove racconterà le ultime vicende relative alla sua vita privata e alla carriera.

Michela Miti, pseudonimo di Michela Macaluso, è un’ex attrice nota a gran parte degli italiani che sarà ospite alla trasmissione Verissimo, in programma sabato 11 Ottobre 2025. Ai più giovani sicuramente questo nome non dirà molto ma le vecchie generazioni ricordano bene un’attrice molto conosciuta, specialmente dal pubblico maschile.

Francesca Tocca ex moglie Raimondo Todaro, perchè si sono lasciati e torneranno insieme dopo separazione?

Michela Miti nasce a Roma il 12 Giugno 1963, padre siciliano e madre toscano e a soli 15 anni viene eletta Miss Cinema Riccione. Pian piano viene scritturata nel mondo Rai e successivamente – nel 1981 – posa senza veli per Playboy e partecipa ai primi due film Pierino contro tutti e Pierino colpisce ancora, accanto al tanto amato e compianto defunto Alvaro Mitali.

Chi sono moglie e figlio di Gabriele Cirilli/ "Mi è stata accanto nei momenti più difficili"

Una carriera che l’ha resa un’icona cult dei famosi film all’italiana, celebre nel corso degli anni ’80 ma che successivamente l’hanno però fatta presto sparire. Sono passati anni dal suo ultimo ruolo, avvenuto in un’apparizione breve nel 2003 nella fiction Mediaset Carabinieri e da allora purtroppo per Michela sono passati tanti anni.

Michela Miti ed i problemi economici, ormai noti a tutti.

Nel corso di una recente intervista al settimana Gente Michela Miti si è raccontata ed ha svelato di trovarsi in una situazione economica precaria, come purtroppo capita a tante persone anziane nel nostro paese. La donna ha svelato: “Purtroppo mi hanno notificato un avviso di sfratto e l’unica nota positiva è che solo pochi giorni fa ho saputo che è stata prorogata a Settembre. I miei giorni in questa casa sono agli sgoccioli”.

Aborto di Roberta Rei: "Alla maternità non ci pensavo"/ "Il dolore più grande mai provato"

Diceva ciò qualche mese fa e sicuramente a Verissimo racconterà aggiornamenti su questa difficile vicenda con l’attrice che ha raccontato anche di vivere senza gas e con difficoltà a pagare le bollette: “Mi arrangio con un fornetto elettrico e solo grazie a questo riesco a cucinarmi un pasto almeno una volta al giorno”.

Una situazione estrema per un’attrice che poteva avere anche una carriera migliore e la donna ha inoltre svelato di aver avuto difficoltà nel mondo del cinema e sempre a Gente raccontò: “Mario Cecchi Gori cercò di ostacolarmi in numerosi provini e per questo mi sono dovuta sottoporre a terapie e analisi con specialisti, traumi che hanno condizionato la mia carriera”.