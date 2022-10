Chi è Michela, sorella di Daniele Dal Moro?/ Il legame con il fratello e…

Michela Dal Moro, chi è la sorella di Daniele

Michela Dal Moro, sorella di Daniele, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ha un legame particolare con il fratello. La giovane è nata qualche anno dopo Daniele e con lui ha un bel rapporto, tanto che proprio lei era andata a fargli una sorpresa nella Casa quando nel 2019 il ragazzo aveva partecipato all’edizione del GF condotta da Barbara d’Urso. Daniele Dal Moro non ha vissuto un’infanzia facile: infatti ha sofferto molto per le assenze del padre, impegnato in politica, tanto da aver dichiarato in più occasioni di voler regalare ai figli che avrà una famiglia più serena. Nonostante questo, con Michela ha un ottimo rapporto, così come con i suoi genitori.

La ragazza, più piccola rispetto a Daniele, studia al Politecnico di Milano: è iscritta in Arte e Architettura. Come si vede sul proprio profilo Instagram, è appassionata di animali e viaggi, oltre che ovviamente di arte. Proprio Michela ha dato a Daniele ha forza per tornare a star bene dopo un momento difficile.

Michela Dal Moro: la forza a Daniele in un momento difficile

“Ho sofferto molto la mancanza di una famiglia che capisse quali fossero i miei problemi” ha raccontato Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. Dopo un’infanzia trascorsa soffrendo molto a causa dell’assenza dei suoi genitori, l’ex tronista ha passato l’adolescenza frequentando persone sbagliate e arrivando anche ad essere dipendente dalle droghe. Non solamente questo, però, nel passato di Daniele, che ha anche avuto problemi alimentari. “Il mio sogno sarebbe quello di stare bene” ha rivelato al Grande Fratello Vip.

A dare forza a Daniele per tornare a star bene è stata proprio Michela. Vedere sua sorella stare male per la sua condizione lo ha spronato a riprendere in mano la sua vita, come ha rivelato lui stesso: “Una delle cose belle che ti lascia un percorso come il mio è di apprezzare le cose belle della vita, se dentro di te hai sempre la speranza che le cose possano migliorare, ce la fai”. Proprio al Grande Fratello Vip, Daniele ha ricevuto una sorpresa della mamma: una lettera per spronarlo a tornare a sorridere.











