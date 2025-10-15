Chi è il compagno di Deborah Compagnoni? È la guida alpina Michele Barbiero. Lei ha confessato che senza amore non potrebbe andare avanti

Deborah Compagnoni non ha di certo bisogno di presentazioni perché è una grandissima sportiva che può contare nella sua bacheca dei trofei tre ori olimpici, tre ori mondiali, sedici vittorie di Coppa del Mondo negli anni ‘90. Una passione per la montagna e per lo scii senza pari che l’hanno portata sulle vette sportive più alte del mondo. Ma non si può vivere solo di sport, quindi com’è messo il suo cuore al momento?

Da qualche anno a questa parte sembra che la campionessa abbia riaperto le porte del suo cuore a Michele Barbiero, che di professione fa la guida alpina, quindi hanno sicuramente qualcosa in comune. Ha cinque anni più di lei ed è di origine venete.

Michele Barbiero è il compagno di Deborah Compagnoni: “La forza dell’amore mi tiene in piedi”

In una vecchia intervista al Corriere della Sera la campionessa sportiva Deborah Compagnoni ha dichiarato di credere ciecamente nell’amore anche perché “è la forza che mi tiene in piedi e mi fa andare avanti”. Dopo la fine del suo matrimonio con l’imprenditore Alessandro Benetton lei ha ritrovato l’amore con la guida alpina Michele Barbiero.

Ma quali informazioni si sa su di lui? Poche: è un appassionato della montagna, è un viaggiatore, fotografo, innamorato del mondo e della natura in generale. Il suo lavoro lo fa con grande professionalità. Almeno è quello che si legge sul suo sito personale.