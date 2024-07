CHI È MICHELE GALLO? DALL’EUROPA ALLE OLIMPIADI 2024 PARIGI

Chi è Michele Gallo? La prima risposta viene facile: è il campione europeo nella sciabola maschile. Questo è Michele Gallo, che oggi affronta questa competizione alle Olimpiadi 2024 Parigi: finalmente anche per lui arriva il momento di cimentarsi con i Giochi estivi, dividerà idealmente la pedana con Luca Curatoli e Luigi Samele che poi affiancherà nella prova a squadra, e intanto possiamo già dire che il mese scorso in Svizzera i tre azzurri sono stati straordinari, perché sono saliti tutti sul podio con Curatoli medaglia d’argento e Samele di bronzo. L’oro però lo ha vinto Gallo, che dunque ha dimostrato di saper bruciare le tappe.

Va infatti ricordato che stiamo parlando di un ragazzo nato nel maggio 2001: ha dunque 23 anni compiuti da poco, di origine salernitana Michele Gallo può ora andare alla conquista delle Olimpiadi 2024 Parigi perché naturalmente il titolo europeo è un grande biglietto da visita, ma nella sua giovane carriera ci sono altri risultati di prestigio tra cui la vittoria nel Trofeo Luxardo (a Padova), che nel circuito della Coppa del Mondo di scherma è uno degli appuntamenti più importanti.

CHI È MICHELE GALLO? A PARIGI PER LA MEDAGLIA

Chi è Michele Gallo, dunque, lo sappiamo: un ragazzo che alle Olimpiadi 2024 Parigi si presenta per vincere una medaglia nella sciabola maschile, magari due con la prova a squadre e in generale per provare ad aumentare il bottino di un’Italia che come sempre, quando si parla di scherma, parte con i favori del pronostico o comunque nel lotto di chi può vincere di più. Chi è Michele Gallo? La vita privata, come riportato anche dal sito ufficiale delle Olimpiadi, lo registra come fidanzato: lui stesso ha fatto sapere che nel tempo libero, non troppo forse visto il mestiere, una delle cose che preferisce è stare in compagnia della fidanzata.

Un’altra è guardare le partite dell’Inter, di cui è grande tifoso; se però ci chiediamo chi è Michele Gallo dal punto di vista della carriera dobbiamo anche riportare due medaglie aggiuntive che aveva vinto prima degli Europei di Basilea, vale a dire il bronzo mondiale di due anni fa e l’argento continentale dello scorso anno, entrambe arrivate nella gara a squadre. Per questo motivo quando viene chiesto chi è Michele Gallo rispondiamo che presto potrebbe essere possessore di una medaglia alle Olimpiadi 2024 Parigi, vedremo come andrà oggi…