Il periodo buio e la rinascita dell’attore Michele Morrone: la fine del suo matrimonio e la lotta contro le dipendenze

Michele Morrone, attore e cantante italiano, è diventato famoso in tutto il mondo soprattutto dopo aver ottenuto il ruolo di Massimo Torricelli in 365 Giorni, un film erotico del 2020 (a cui sono seguiti dei sequel). Ospite questa sera, martedì 20 maggio, nel salotto di Belve, ripercorre un po’ tutte le tappe della sua carriera, soffermandosi anche e soprattutto sui momenti difficili che hanno segnato la sua vita. Dalla fine del suo matrimonio con la splendida Rouba Saadeh, madre dei suoi due figli, alla depressione e alla dipendenza alcol.

Michele Morrone ha una fidanzata?/ Dubbi sulla vita sentimentale del famoso attore

Proprio nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, Michele Morrone è tornato a parlare di quel periodo buio, una fase della sua devastante in cui per “anestetizzare il dolore” si rifugiava nell’alcol. “Bevevo tantissimo – ammette l’attore – prendevo una bottiglia di vino e mi ubriacavo”.

Michele Morrone, dal bacio gay alla depressione: “Per anestetizzare ciò che provavo…”

Non mancano rivelazioni roboanti nella sua ospitata a Belve, come la confessione sul bacio ad altri uomini. “Mi è capitato ma era una mia curiosità”, precisa l’attore. “Mi è successo nel corso della mia vita di baciare altri uomini ma non per motivi sentimentali”, spiega ancora Michele Morrone. Il punto più basso per l’attore è arrivato dopo una lunga crisi personale, accentuata da una ragazza che a suo dire gli avrebbe somministrate “cose” a sua insaputa.

Insomma, non sono stati anni facili per l’attore che oggi però riguarda indietro con maggiore consapevolezza e con un briciolo di serenità in più. Michele Morrone, infatti, sembra aver messo definitivamente alle spalle i momenti difficili, anche se non dimentica la sofferenza. “In qualche modo devi poter anestetizzare il dolore e io l’ho fatto distruggendomi”, la confessione a Belve. Michele Morrone non è di certo rimasto abbottonato nell’intervista alla Fagnani, raccontandosi senza troppi filtri. Tra le rivelazioni sulla sua lunga carriera, la fine della sua storia d’amore con la madre dei suoi figli e la depressione, l’intervista a Michele si preannuncia imperdibile.